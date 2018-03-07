سخنين: اجتماع لبحث إحياء الذكرى 42 ليوم الأرض

عقدت اللجنة الشعبية في مدينة سخنين، أمس الثلاثاء، اجتماع في قاعة بلدية سخنين، وذلك لمناقشة قضايا هامة وخصوصا ما يخص إحياء الذكرى الـ42 ليوم الأرض الخالد وقضية شارع "الشكاير".

وشارك في الاجتماع نائب رئيس بلدية سخنين عن التجمع الوطني الديمقراطي، منيب طربيه، أعضاء من اللجنة الشعبية، وممثلون عن جمعيتي "جفرا القيادة" و"نعم للتغيير"، وعدد من المواطنين.

وناقش المشاركون في الاجتماع محاولة المجلس الإقليمي "مسغاف" تجريف شارع "الشكاير" في المنطقة الجنوبية الشرقية لسخنين، بعد أن قام الأهالي بتعبيده.

كما جرت مناقشة العديد من الاقتراحات لإقامة فعاليات وطنية حتى أواخر الشهر الجاري، سعيًا نحو إنجاح فعاليات يوم الأرض الخالد والمسيرة المركزية التي ستحتضنها مدينة سخنين.

وقال نائب رئيس بلدية سخنين، منيب طربيه، لـ"عرب 48"، إن "الاجتماع عقد من أجل بحث عدة قضايا حارقة، وعلى رأسها الشارع المؤدي إلى أرض الشكاير الذي يهدد المجلس الإقليمي مسغاف بتجريفه بعد أن قام الأهالي بتعبيده، كما المخططات المبيتة التي تستهدف أرض البطوف".

وأضاف أن "بلدية سخنين ستبذل قصارى جهدها من أجل منع أي تخريب هذا الشارع، وبدورنا سنقوم باتخاذ الخطوات القانونية اللازمة بهذا الخصوص".

وختم طربيه بالقول إن "الاجتماع تطرق كذلك إلى كيفية العمل من أجل تحشيد المشاركة في المسيرة المركزية لذكرى يوم الأرض الخالد، في ظل ضعف المشاركة الجماهيرية بالسنوات الأخيرة، وبناء عليه قمنا بوضع برنامج لإقامة فعاليات توعوية خلال الأيام المقبلة بالتعاون مع جمعيتي 'جفرا القيادة' و'نعم للتغيير' من أجل استقطاب أكبر عدد ممكن وخصوصًا من الأجيال الشابة".