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منع مشاركة النائبين زعبي وجبارين بمؤتمرات مناهضة للاحتلال

تاريخ النشر: 14/03/2018 - 11:37

منع مشاركة النائبين زعبي وجبارين بمؤتمرات مناهضة للاحتلال
يوسف جبارين وحنين زعبي
عرب ٤٨ / عمر دلاشة
تحرير : قاسم بكري

قررت "لجنة السلوكيات" في الكنيست الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، منع النائبين عن القائمة المشتركة، حنين زعبي ويوسف جبارين، من السفر للمشاركة في مؤتمرات مناصرة للفلسطينيين ومناهضة للاحتلال الإسرائيلي.

وجاء هذا القرار ليمنع النائبين العربيين من إلقاء محاضرات خارج البلاد، بتمويل من منظمات داعية لمقاطعة إسرائيل بسبب الاحتلال.

وكانت زعبي قدمت طلبا للموافقة على تمويل سفر إلى إيرلندا عبر جمعية التضامن الإيرلندية- الفلسطينية لإلقاء محاضرات سياسية، رفضتها اللجنة المذكورة، وكذلك رفضت طلب جبارين للموافقة على تمويل سفر عبر جمعية "صوت يهودي من أجل السلام" إلى الولايات المتحدة لإلقاء محاضرات سياسية أيضا.

ووضعت وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية العديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية العالمية على "اللائحة السوداء" بسبب دعوتها لمقاطعة إسرائيل ودعمها لحركة المقاطعة BDS.

جبارين: لن نرضخ للإجراءات التعسفية

وقال النائب د. يوسف جبارين لـ"عرب 48" صباح اليوم، الأربعاء، إن "هذا الإجراء مس خطير في حرية العمل البرلماني والسياسي للنواب ومنتخبي الجمهور، وهو يندرج ضمن إجراءات جديدة اتخذها اليمين المتطرف لتقييد العمل السياسي".

وأكد أنه "في هذه المرحلة نعمل على تقديم التماس للمحكمة العليا، ولن نرضخ للإجراءات التعسفية". 

وختم جبارين بالقول إنه "من الواضح أن اليمين منزعج إلى أبعد الحدود من نشاطنا وعملنا على الساحة الدولية، ويبحث عن كل وسيلة من أجل منعنا من مواصلة هذا النشاط وعدم إيصال صوتنا للعالم".

وكانت لجنة السلوكيات في الكنيست استندت في قرارها رفض مصدر التمويل للسفر إلى بند جديد أضيف قبل نحو شهرين، وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها هذا الإجراء، والذي ينص على دعوة لجنة السلوكيات لمنع تمويل سفر أعضاء كنيست عبر جمعيات ومنظمات وضعت على "للائحة السوداء" في إسرائيل.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#القائمة المشتركة
#حركة المقاطعة
#حنين زعبي
#يوسف جبارين

من عرب 48

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