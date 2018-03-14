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موظفة تقدم شكوى بالتحرش الجنسي ضد مدير مدرسة

تاريخ النشر: 14/03/2018 - 16:44

موظفة تقدم شكوى بالتحرش الجنسي ضد مدير مدرسة
(صورة توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

قدمت موظفة في إحدى المدارس بالمنطقة الشمالية في البلاد شكوى إلى الشرطة ضد مدير المدرسة التي تعمل فيها على خلفية التحرش الجنسي، مؤخرا.

وادعت الموظفة أن المدير نفذ بحقها مخالفات جنسية، بالإضافة إلى الابتزاز والتهديد.

وفي أعقاب ذلك، فتحت الشرطة ملفا للتحقيق، وجرى توقيف المدير المشتبه به للتحقيق، وبعدها جرى إحالته للحبس المنزلي.

كما قامت وزارة التربية والتعليم بإجراء جلسة استماع عاجلة للمدير بعد أن وصلتها الشكوى.

وقال المحامي الموكل من قبل المشتكية، أن "الحديث يدور حول ضحية ابتزاز وتهديد. الموظفة متزوجة وشخصيتها بسيطة ولم تعرف كيف تتصرف".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#التحرش الجنسي
#الابتزاز
#التهديد

من عرب 48

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