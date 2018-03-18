مجلس "كفار هفرديم" يوقف المناقصات لمنع العرب من شراء الأراضي

*عدالة: هذه العنصريّة نتيجة مباشرة لقرارات الحكومة، الكنيست والمحكمة العليا

أعلن رئيس السلطة المحليّة في "كفار هفرديم"، سيفان كحليلي، عن وقف المناقصات المستقبليّة لبيع أراضي البناء في البلدة بعد أن حصل مواطنون عرب على 50 بالمئة من الأراضي المعروضة للبيع في المناقصة السابقة.

جاء ذلك في بيان أصدره عدالة- المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48" اليوم، الأحد.

وذُكر البيان أنه "جاء في رسالة نشرها رئيس المجلس بأنّه 'أمين على الطابع الصهيونيّ، اليهوديّ، العلمانيّ لكفار هفرديم'، مضيفًا أنّه 'يتوجّه إلى وزارات الحكومة ذات الصّلة مطالبًا بتوفير حلول تمكّن من الحفاظ على التوازن الديمغرافيّ".

من جهته، عقّب مركز عدالة على قرار رئيس السلطة المحليّة كحليلي بأنّه "يعمل ويصرّح بناءً على حسابات عنصريّة واضحة. منع المواطنين العرب من شراء الشقق بسبب هويّتهم القوميّة يشكّل خطوةً غير شرعيّة ومناقضة بشكل مطلق لمبدأ المساواة الملزم للسلطات المحليّة. على دائرة أراضي إسرائيل أن توضّح لرئيس السلطة المحليّة أن أقواله مرفوضة من أساسها وأن تمنعه من التدخّل في إجراءات المناقصات".

كما جاء من مركز عدالة أنّ "أقوال وأفعال رئيس السلطة المحليّة الذي يبادر لسياسة عنصريّة تدوس مبادئ الديمقراطيّة الأساسيّة ناتجة بشكلٍ مباشرٍ عن قوانين مثل قانون لجان القبول العنصريّ الذي بادرت إليه الحكومة وصادقت عليه الكنيست، وهو قانون يمكّن المواطنين اليهود من اختيار سكّان بلدتهم على أساس عنصريّ، كما ينتج عن قرار المحكمة العليا الذي أعطى الضوء الأخضر لهذا القانون العنصريّ. حكومات إسرائيل، منذ النكبة وحتّى يومنا هذا، صادرت أراضي المواطنين العرب، منعت تطوير البلدات العربيّة عمدًا وقصدًا، وتواصل الآن عنصريتها من خلال تهميش وإقصاء المواطنين العرب".