محامون عرب يقاطعون ندوة لنقابة المحامين بالناصرة بمشاركة بن غفير

دعا محامون عرب إلى مقاطعة ندوة تنظم على مدار أيام في مدينة الناصرة لنقابة المحامين، حول القضاء العبري، يشارك فيها المتطرف والمحرض على الإرهاب ضد الفلسطينيين، إيتمار بن غفير.

ومن المقرر أن تبدأ الندوة اليوم الخميس في فندق غولدن كروان، ويلقي نقيب المحامين في لواء الناصرة، المحامي خالد زعبي، كلمة في اليوم الافتتاحي للندوة حول القضاء العبري.

وأبدى محامون عرب استهجانهم من عقد مثل هذه الندوة، فيما يعرف بالقضاء العبري، ودعوة شخص يميني متطرف حتى وإن كان محام، إلى مدينة الناصرة ليشارك خطيبا في إحدى الندوات التي تنظم على مدار ثلاثة أيام من اليوم الخميس وحتى السبت.

وقال المحامي عمر خمايسي لـ"عرب 48" إنه "كيف يمكن دعوة يميني عنصري متطرف في ندوة نتحدث فيها عن القانون، وهو شخص حقق معه في قضايا مختلفة طابعها مواقفه العنصرية الفاشية، والأنكى أن يحدث هذا في مدينة الناصرة، وفي ضيافة نقابة محامين لواء الناصرة، ذات الأغلبية من المحامين العرب، وعليه نحن نقاطع ونستنكر قيام النقابة دعوة المدعو بن غفير لهذه الندوة".

وقال المحامي محمد لطفي في حديثه لـ"عرب 48" إنه "وصلتنا الدعوة ولم نكن على علم بتنظيمها، علما أن نقابة المحامين بلواء الناصرة لم تكن المنظمة للندوة، ونحن نستنكر دعوة شخص مثل بن غفير لمثل هذه الندوة، حتى وإن كانت حول القضاء العبري، لمواقفه العنصرية المعروفة، وهو ليس الشخص الذي يمكن أن نستمع له حتى في مثل هذا الموضوع، إن نقابة تحترم القانون ما كان عليها منح فاشٍ عنصري منصة، ونحن المحامين العرب سنقاطع هذه الندوة وسنوصل رسالتنا إلى النقابة، التي عملت على دعوته دون تنسيق مع نقابة المحامين في الناصرة، وندعو لمقاطعة الندوة ونعتبر هذا العمل انزلاقًا خطيرًا لنقابة المحامين المركزية في تل أبيب".

ومن جانبه، قال المحامي مجدي عابد لـ"عرب 48": "نحن نقاطع هذه الندوة التي يتم فيها دعوة شخص عنصري مثل بن غفير، والتي تحمل بلا شك أجندة سياسية واضحة، وهذا ما لا يمكن قبوله أو فهمه، بل ونعتب على نقيب المحامين في الناصرة، المحامي خالد زعبي، على دعوة كهذه، ونرى فيها أجندة سياسية تعمل ضدنا".

واستنكر رئيس نقابة المحامين في لواء الشمال، المحامي خالد حسني زعبي، دعوة المحامي العنصري إيتمار بن غفير للمشاركة في المؤتمر التي تزمع عقده نقابة المحامين القطرية.

وأعلن المحامي زعبي عدم مشاركته في الندوة التي تبدأ أعمالها اليوم بمبادرة لواء تل أبيب ولواء المركز بجانب النقابة العامة وليس في مبنى بيت المحامين (لواء الشمال).

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