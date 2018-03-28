انطلاق "صوتكِ قوّة" لرفع تمثيل النساء في انتخابات السلطات المحلية

أطلقت 11 جمعية نسوية وحقوقية تمتد من شمالي البلاد حتى جنوبها ائتلاف "صوتكِ قوّة" بالتزامن مع تصاعد الاستعدادات لتشكيل قوائم المرشحين/ات لانتخابات السلطات المحلية العربية، بهدف تسليط الضوء على قضية تمثيل النساء ووضع قضاياهن على أجندة الحكم المحلي في انتخابات السلطات المحلية المزمع إجراؤها في 30.10.2018.

وقالت الجمعيات في بيان أصدرته وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48" اليوم، الأربعاء، إنه "تنطلق رؤية الائتلاف الذي يضم كل من الجمعيات: جمعية نساء ضد العنف، مركز الطفولة- مؤسسة حضانات الناصرة، جمعية الزهراء للنهوض بمكانة المرأة، جمعية نعم- نساء عربيات بالمركز، جمعية سدرة- النقب، جمعية تشرين- المثلث، مركز مساواة، حركة النساء الديمقراطيات، نعمت- نساء عاملات ومتطوعات (الناصرة المثلث والجليل المركزي)، جمعية انتماء وعطاء، جمعية انتماء وأمل، من الإيمان بدور النساء المميز في طرح رؤية شريكة لقضايا المجتمع، وأحقيتهن بشغل موقع قيادي وفعال تكنّ من خلاله شريكات ببناء وأخذ القرار".

وأضافت أنه "نسعى بالائتلاف إلى العمل على مستوى الناخب/ة والمرشحات على حد سواء، بهدف التأثير على الرأي العام بقضية تمثيل النساء وإبراز حجم القيمة المجتمعية التي تضفيها مشاركتهن في التأثير على اتخاذ القرارات في السلطات المحلية العربية من جانب، ومن الجانب الآخر نتابع المرشحات للقوائم البلدية والسلطات المحلية في سيرورتهن ونرافقهن في تدريب مهني يأهلهن لخوض التجربة وتجنيد أكبر كم من الطاقات والقدرات من أجل رفع قضايا النساء، وتفعيل دور المرأة واندماجها في العمل البلدي بهدف منحها المساحة لتكون شريكة فاعلة وصاحبة قرار".

وأوضحت الجمعيات المذكورة أن "عمل الائتلاف يرتكز على عدة محاور:

• تنظيم وتفعيل شرائح مجتمعية نسائية وشبابية في عشر بلدات مختلفة، من أجل وضع قضية تمثيل النساء وقضاياهن على أجندة الانتخابات محليا وفي البرامج الانتخابية للمرشحين والمرشحات وللقوائم المتنافسة على العضوية والرئاسة في البلدات.

• تدريب ومرافقة مهنية ومعنوية للنساء المرشحات من أجل خوض المعترك الانتخابي.

• العمل على تنظيم الإعلام وخلق الشراكات والحملات الإعلامية من أجل المساهمة في رفع القضية إعلاميا وجماهيريا لتشجيع النساء لخوض الانتخابات والتأثير على الخطاب المجتمعي من أجل إحقاق حقوق النساء وتمثيلهن في المواقع القيادية وشراكتهن في صنع القرار.

• التعاون وخلق الشراكات مع ائتلافات وجمعيات فاعلة وناشطة بالحقل لتمثيل النساء في القوائم المتنافسة للانتخابات في السلطات المحلية.

• طرح قضايا النساء على أجندة الحكم المحلي في انتخابات 2018".