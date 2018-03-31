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حيفا تتظاهر نصرة لغزة

تاريخ النشر: 31/03/2018 - 20:01

حيفا تتظاهر نصرة لغزة
(عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

تظاهر مساء اليوم السبت، العشرات عند مدخل مفرق الشهيد باسل الأعرج (مفرق شارع أللنبي وشارع بن غوريون (أبو نواس)"، في مدينة حيفا، مندّدين بالمجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمعتصمين الفلسطينيين العزّل عند الشريط الحدودي لقطاع غزة المحاصر، أمس الجمعة.

ووجه المتظاهرون التحيّة لأبناء غزة على صمودهم في وجه آلة الحرب الإسرائيلية، هاتفين لغزة وصمودها، ورفع المشاركون، لافتات وشعارات جاء في بعضها: "عاشت غزة"، "يسقط نهج أوسلو"، "غزة عنوان العزة"، "حيفا كلها غزة"، "يا غزة كوني إرادة... كوني مجدًا وريادة".

وجاب المتظاهرون شوارع وادي النسناس في حيفا منطلقين من مفرق باسل الأعرج عبر شارع أللنبي متجهين نحو دوّار إميل حبيبي، وهتف المتظاهرون بشعارات عديدة من بينها "حرية حرية... غزة بدها حرية" و "بالروح بالدم نفديك يا غزة"، "هبوا في وادي النسناس نحمي غزة ونحمي الناس"، "علي علي الصوت... اللي بيهتف ما بموت".

وتجمهر عشرات آلاف الفلسطينيين العزل، صباح أمس، الجمعة، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، تلبية لدعوة وجهتها فصائل فلسطينية، ضمن فعاليات "مسيرات العودة الفلسطينية".

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، على تجمعات فلسطينية سلمية قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، إحياء للذكرى الـ 42 لـ "يوم الأرض"، ما أدى إلى استشهاد 16، وإصابة 1416 شخصا.

 

ملف خاص | يوم الأرض

#حيفا
#غزة
#مفرق الشهيد باسل الأعرج
#تظاهرة

حيفا تتظاهر نصرة لغزة

حيفا تتظاهر نصرة لغزة

حيفا تتظاهر نصرة لغزة

حيفا تتظاهر نصرة لغزة

حيفا تتظاهر نصرة لغزة

حيفا تتظاهر نصرة لغزة

حيفا تتظاهر نصرة لغزة

حيفا تتظاهر نصرة لغزة

حيفا تتظاهر نصرة لغزة

حيفا تتظاهر نصرة لغزة

حيفا تتظاهر نصرة لغزة

حيفا تتظاهر نصرة لغزة

حيفا تتظاهر نصرة لغزة

حيفا تتظاهر نصرة لغزة

حيفا تتظاهر نصرة لغزة

حيفا تتظاهر نصرة لغزة

حيفا تتظاهر نصرة لغزة

حيفا تتظاهر نصرة لغزة

من عرب 48

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