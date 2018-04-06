  2. محليات
  3. أخبار محلية

أم الفحم: مسيرة سيارات وإغلاق شوارع احتجاجا على العنف والجريمة

تاريخ النشر: 06/04/2018 - 09:00

أم الفحم: مسيرة سيارات وإغلاق شوارع احتجاجا على العنف والجريمة
المرحوم الشيخ محمد سعادة عبد الغني
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

في مسعى لمحاربة العنف والجريمة في أم الفحم، تقيم رابطة أئمة المساجد في المدينة خطبة وصلاة جمعة جامعة وموحدة، اليوم، في السوق البلدي قرب ستاد السلام لجميع أهالي أم الفحم والمنطقة.

وتسود أم الفحم والمنطقة أجواء من التذمر والقلق، احتجاجا على العنف وجرائم القتل المتكررة، في ظل تخاذل الشرطة وعدم القيام بعملها.

وتهدف هذه الخطوة وغيرها من الخطوات التي جرى إقرارها في أم الفحم الضغط على السلطة المسؤولة في مواجهة العنف.

جريمة قتل الإمام تهز أم الفحم... تحميل الشرطة كامل المسؤولية
هزّت جريمة قتل إمام مسجد التوحيد في أم الفحم، الشيخ محمد سعادة (45 عاما)، فجر اليوم الثلاثاء، المدينة خصوصا والبلدات العربية في أراضي 48 عموما.
 

وعممت اللجنة الشعبية في أم الفحم بيانا دعت فيه الجميع للمشاركة في صلاة الجمعة الموحدة التي دعت إليها رابطة الأئمة حول ظاهرة العنف وجريمة القتل الأخيرة.

وعقدت مساء أول من أمس الأربعاء، للمجلس البلدي في أم الفحم بحضور ومشاركة رئيس اللجنة الشعبية، المهندس زكي إغبارية، وعدد من أعضاء اللجنة وبعض الناشطين في الأحزاب والحركات السياسية.

وناقش الحضور جريمة قتل الشيخ محمد سعادة عبد الغني بشكل خاص وملف العنف في المدينة بشكل عام، وطرح الحضور عددا من الاقتراحات ستقوم لجنة من المجلس البلدي بمتابعة هذه الاقتراحات ودراستها.

ومن بين النقاط التي جرى الاتفاق والتأكيد عليها مسيرة سيارات منظمة تخرج من مدينة أم الفحم وتنتهي في مدينة القدس، حيث سيجري العمل لحشد أكبر عدد ممكن من السيارات والتنسيق مع مدن وقرى وادي عارة والمثلث للمشاركة في هذه المسيرة، وإغلاق شوارع رئيسية من وادي عارة حتى القدس.

ملف خاص | يوم الأرض

#أم الفحم
#العنف والجريمة
#جرائم القتل
#وادي عارة

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

شفاعمرو: شاحنات الكسارة تجلب الغبار والضجيج!
شفاعمرو: شاحنات الكسارة تجلب الغبار والضجيج!

2018-04-06

المغار: مصرع هلال بدر بعدما أطلق النار على نفسه
المغار: مصرع هلال بدر بعدما أطلق النار على نفسه

2018-04-06

حيفا: إصابة شاب في جريمة طعن
حيفا: إصابة شاب في جريمة طعن

2018-04-06

الأكثر قراءة

رئيس المخابرات المصرية ينقل رسالة تهديد إسرائيلية لحماس

رئيس المخابرات المصرية ينقل رسالة تهديد إسرائيلية لحماس

2018-04-05
صادم... محمد صلاح مهدد بعدم المشاركة بمونديال روسيا 2018

صادم... محمد صلاح مهدد بعدم المشاركة بمونديال روسيا 2018

2018-04-05
4 قتلى في إطلاق نار بجامعة تركية

4 قتلى في إطلاق نار بجامعة تركية

2018-04-05
غزة: شهيدان أحدهما بقصف للاحتلال والآخر متأثرًا بجراحه

غزة: شهيدان أحدهما بقصف للاحتلال والآخر متأثرًا بجراحه

2018-04-05
حالة الطقس: يكون صافيا مع ارتفاع في درجات الحرارة

حالة الطقس: يكون صافيا مع ارتفاع في درجات الحرارة

2018-04-05