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الطيبة: وفاة طفلة بعد نقلها بحالة خطيرة للمستشفى

تاريخ النشر: 07/06/2018 - 16:03

الطيبة: وفاة طفلة بعد نقلها بحالة خطيرة للمستشفى
(توضيحية)
عرب ٤٨ / ضياء حاج يحيى
تحرير: قاسم بكري

أعلنت في مدينة الطيبة وفاة طفلة تبلغ من العمر 6 أعوام إثر اختناقها لأسباب لم تحدد بعد.

وأُحيلت الطفلة إلى مركز الرازي الطبي في الطيبة، حيث قدم الطاقم الطبي الإسعافات الأولية لها وكانت تعاني من ضيق حاد في جهاز التنفس وفاقدة للوعي.

وجرى نقلها، على وجه السرعة، إلى قسم العلاج المكثف في مستشفى "مئير" في كفار سابا لاستكمال العلاج. 

وكانت حالة الطفلة بشكل عام جيدة، ولم تعان من أي مرض في السابق. وساد الحزن أهل الطفلة الذين فوجئوا بوفاتها، وتوافد العشرات إلى منزل العائلة لمواساتها والوقوف إلى جانبها في مصابها الأليم.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثة.


#الطيبة
#حوادث بيتية
#أطفال

من عرب 48

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