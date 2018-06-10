إصابة شاب في مصنع جنوبي البلاد

أصيب شاب (30 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر سقوطه من علو في مصنع، جنوبي البلاد، اليوم الأحد.

واستُدعي طاقم طبي إلى مكان الحادث، وقدم العلاج الأولي للمصاب وجرى نقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتشغيل وفقا للمقتضى.

يشار إلى غالبية ضحايا حوادث العمل هم من العمال من الضفة الغربية وقطاع غزة ومن العرب في أراضي العام 48 والأجانب.