لجنة متابعة قضايا التعليم العربي تبادر للقاء في النقب

بدعوة ومبادرة من لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، عقد مؤخرا، لقاء مع مديري أقسام التربية والتعليم في السلطات المحلية العربية في النقب، بمشاركة رئيس اللجنة، الأستاذ شرف حسان، ومدير اللجنة، الأستاذ عاطف معدي، ومديري أقسام التربية والتعليم: د. علي الهزيل- رهط، سالم أبو كوش، عرعرة النقب، د. طلب الأسد- اللقية، سلطان القرعان- كسيفة وسمير بن سعيد- شقيب السلام.

وعقد اللقاء في مكاتب قسم التربية والتعليم في مدينة رهط، وتناول عدة مواضيع هامة، حيث تم استعراض الأوضاع القائمة والتباحث في الاحتياجات والمطالب، الخاصة والعامة، للتعليم العربي في النقب، في كافة المجالات والمراحل التعليمية، من ناحية، ومن الناحية الأخرى تم التداول في سبل التعاون والعمل المشترك والتشبيك بين اللجنة ومديري أقسام التربية والتعليم والسلطات المحلية والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، الناشطة في مجال التربية والتعليم، في النقب.

وأجمع المشاركون على ضرورة واهمية العمل المشترك والتعاون والتواصل، محليا وقطريا، والمساهمة في مأسسة منتدى مديري أقسام التربية والتعليم في السلطات المحلية العربية، الذي بادرت لإقامته لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، في الفترة الأخيرة.

هذا، وتم الاتفاق على استمرار السيرورة هذه من خلال:

عقد لقاءات مشتركة ودورية لجميع مديري أقسام التربية والتعليم في النقب والمشاركة والإسهام في منتدى مديري أقسام التربية والتعليم في السلطات المحلية العربية.

العمل على إجراء مسح ودراسات من أجل بلورة ورقة شاملة لاحتياجات ومطالب التعليم العربي في النقب ووضع خطة عمل والسعي لتوفيرها بشتى الوسائل المتاحة.

تشكيل لجنة توجيه مشتركة للإعداد لعقد مؤتمر خاص للتعليم العربي في النقب.

الشروع بالإعداد والتحضير لعقد المؤتمر السنوي القادم للجنة متابعة قضايا التعليم العربي في النقب، حول موضوع "التعليم العالي في البلاد وخارجها في المجتمع العربي".

تحديد وعقد نشاطات وفعاليات مشتركة في النقب، بالتعاون والشراكة مع السلطات المحلية العربية وبالتعاون والتشبيك مع جمعيات ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال التربية والتعليم في النقب.

العمل على تقوية العلاقة مع الميدان في مجالات التربية والتعليم، من خلال المبادرة لتأطير المعلمين والمربين والمهنيين وإقامة منتديات، وفق المواضيع والاختصاصات، كأطر جامعة لهم.