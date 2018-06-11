حكيم يستقيل من بلدية الناصرة: لا يمكن العمل مع علي سلّام

قدّم عضو بلدية الناصرة عن قائمة الجبهة، د. عزمي حكيم، استقالته من عضويته في بلدية الناصرة، مؤكدا أن قراره نهائي لا عودة عنه.

وعن أسباب الاستقالة، قال حكيم في حديثه لـ"عرب 48" إنه "بات من الصعب الاستمرار في ظل رئاسة علي سلّام لبلدية الناصرة، بل أقول لقد سئمت العمل البلدي في هذه الفترة، ولم أعد أرى في ظل رئاسة علي سلّام أن العمل البلدي مجد، وعليه قررت أن أستقيل بشكل نهائي".

وعن إقدامه على هذه الخطوة قبيل الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في 30.10.2018 قال حكيم إنه "لا علاقة للانتخابات القادمة بقرار استقالتي، ولا أُقدم على خطوة يمكن أن تسبب ضررا للجبهة، ولكنه قرار شخصي ناتج عن سئم للعمل البلدي، وإيماني أن العمل في ظل فترة علي سلّام غير مفيد".

وختم حكيم بالقول إنه "لا أهرب من معركة انتخابية أو نضال شعبي".