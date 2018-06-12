توفير كل امتحانات البجروت باللغة العربية

توفر وزارة التربية والتعليم كل امتحانات "البجروت" لهذا الصيف باللغة العربية للطلاب العرب، وذلك بعد أن كانت عدة امتحانات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والحوسبة متوفرة باللغة العبرية فقط في المدارس العربية!

جاء ذلك في بيان أصدره النائب عن الجبهة في القائمة المشتركة، د. يوسف جبارين، وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48" اليوم، الثلاثاء.

يوسف جبارين

وكان عضو لجنة التربية البرلمانية، د. جبارين، قد طرح موضوع تغييب اللغة العربية أمام المدير العام للوزارة، شموئيل أبوآب، كما استجوب الوزير حول عدم توفر العديد من امتحانات البجروت للطلاب العرب باللغة العربية، مؤكدًا أن "تغييب العربية يمسّ بحقوق الطلاب العرب وبلغتهم القومية، ويمسّ بتحصيلهم العلمي بهذه الامتحانات، وأنه لا يُعقل فرض امتحانات باللغة العبرية على طلابنا العرب".

وعلّلت وزارة التربية والتعليم، في حينه، عدم توفر الامتحانات باللغة العربية بأن الكتب التدريسيّة بهذه المواضيع هي أيضًا بالعبرية، فردّ جبارين أن لغة التدريس بالمدارس العربية هي العربية وأن من حق الطلاب توفير كل الكتب والمواد الدراسية باللغة العربية، وهي لغة رسمية بالبلاد ولغة الأم للطلاب العرب.

وكانت المحامية سناء بن بري من جمعية "حقوق المواطن" قد توجهت بالتنسيق مع النائب جبارين، برسالة مستعجلة إلى الوزارة من أجل "ضمان توفر كل الامتحانات والمواد التدريسيّة باللغة العربية، وهو حق أساسي للطلاب العرب".

وأكدت الجمعية أنها ستواصل متابعة الموضوع مع النائب جبارين، لضمان احترام مكانة العربية في كافة المواد والمنشورات الصادرة عن الوزارة.