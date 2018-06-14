خال المرحوم ثائر خليل: الجثمان سيصل البلاد لغاية الغد

تسود أجواء حزينة في قرية البعنة والمنطقة منذ أمس، الأربعاء، في أعقاب حادث الطرق المأساوي الذي راح ضحيته شهيد العلم، د. ثائر ناصر خليل (28 عاما) في أوكرانيا.

ولم يُعلن موعد إحضار الجثمان إلى البلاد لمواراته الثرى في مسقط رأسه، لغاية الآن، في الوقت الذي تجري فيه الاتصالات مع الجهات المسؤولة من أجل إتمام كافة الإجراءات اللازمة.

وقال خال المرحوم، طلعت خليل، لـ"عرب 48"، إننا "تواصلنا مع الجهات المسؤولة في أوكرانيا وأتممنا كافة الأوراق المتعلقة بإحضار الجثمان إلى البلاد".

وأضاف أنه "من المتوقع أن تقلع الطائرة التي تقل الجثمان من المطار في أوكرانيا عند الساعة التاسعة من مساء اليوم، وفي حال كان هناك أي تأخير فستقلع طائرة أخرى من هناك في تمام الساعة التاسعة من صباح غد، الجمعة".

أكد خليل أنه "نتواصل مع عدد من طلاب قريتنا الذين يدرسون الطب في أوكرانيا والذين يتابعون كافة الأمور عن كثب، وبدورنا نتوجه إليهم بالشكر على كل ما بذلوه من جهد، ونسأل الله أن يوفقهم ويعيدهم إلى عائلاتهم بخير".

وعن ضحية الحادث، الفقيد ثائر، قال خاله طلعت خليل، إن ابن شقيقتي المرحوم هو أول حفيد بالعائلة. كان مرحا جدا في حياته وسافر إلى خارج البلاد من أجل طلب العلم، وكان من المتوقع أن يحتفل بتخرجه يوم 22 من الشهر الجاري، لكن قدر الله شاء غير تحقيق نصيبه في هذه الدنيا".

وختم خليل بالقول إننا "نؤمن بقضاء الله وقدره ولا يسعنا إلا أن نقول لله ما أعطى ولله ما أخذ، ونسأل الله أن يرحمه ويدخله فسيح جنانه".