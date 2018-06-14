مستوطن يلاحق عربيين ويهددهما بالسلاح والشرطة تعتقلهما

لاحق المستوطن، أبراهام فينر، (37 عاما) من مستوطنة "عُفرا" شابين عربيين من عائلة أبو رقيق (28 و37 عاما) بالنقب، جنوبي البلاد، أمس الأربعاء.

واستمر المستوطن بملاحقتهما وأجبرهما على التوقف، ثم أشهر سلاحه بوجه الشابين العربيين، واستخدم كلبه لمهاجمتهما.

وقامت الشرطة الإسرائيلية باعتقال المستوطن، وتبين من التحقيقات الأولية أنه قام بملاحقة الشابين على شارع رقم 40 بسبب تجاوز سيارتهما لسيارته "ما عرض حياة المشاة والمستخدمين للطريق للخطر" حسب ادعاء الشرطة، وقام المستوطن برمي حجر تجاه سيارة الشابين ما دفعهما للتوقف مجبرين، وقام بالتهجم عليهما مستخدما سلاحه وكلبه.

وقامت الشرطة بإحالة المستوطن المعتدي إلى الحبس المنزلي بعد وقت قصير من التحقيق معه، كما اعتقلت الشابين العربيين دون ذكر السبب.

يجدر بالذكر أن الشابين قاما بالاتصال بالشرطة خلال المطاردة وحافظا على التواصل مع الشرطة حتى وصولها إلى موقع الحادثة، وتم اعتقالهما على أيدي الشرطة عند وصولها للمكان.