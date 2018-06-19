اللد: إخطارات بالهدم الفوري لمنازل عربية

دعت اللجنة الشعبية في اللد إلى اجتماع طارئ في بيت صالح أبو علي زبارقة في حي "شنير" الساعة السادسة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، وذلك بعد إخطاره وأصحاب أربعة بيوت بالهدم الفوري من قبل بلدية اللد، أمس.

وأصدرت البلدية إخطارات الهدم ضد المنازل الخمسة في شنير وواحة السلام، وقد استمرت الإخطارات خلال عامين في المحاكم، حيث صدرت قرارات نهائية بالهدم.

وتعود المنازل المذكورة للمواطنين سلامة نصاصرة وجهاد أبو غنيم ويزيد أبو غنيم- واحة السلام وصالح أبو علي الزبارقة في شنير.

وسادت حالة من القلق والغضب في أعقاب الإخطارات بالهدم الفوري للمنازل، ودعا الأهالي إلى وقف جرائم هدم المنازل العربية وحل أزمة السكن الخانقة للمواطنين العرب باللد خصوصا والمجتمع العربي عموما.