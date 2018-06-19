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اللد: إخطارات بالهدم الفوري لمنازل عربية

تاريخ النشر: 19/06/2018 - 14:21

اللد: إخطارات بالهدم الفوري لمنازل عربية
أزمة سكن باللد (أرشيف عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

دعت اللجنة الشعبية في اللد إلى اجتماع طارئ في بيت صالح أبو علي زبارقة في حي "شنير" الساعة السادسة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، وذلك بعد إخطاره وأصحاب أربعة بيوت بالهدم الفوري من قبل بلدية اللد، أمس.

وأصدرت البلدية إخطارات الهدم ضد المنازل الخمسة في شنير وواحة السلام، وقد استمرت الإخطارات خلال عامين في المحاكم، حيث صدرت قرارات نهائية بالهدم.

وتعود المنازل المذكورة للمواطنين سلامة نصاصرة وجهاد أبو غنيم ويزيد أبو غنيم- واحة السلام وصالح أبو علي الزبارقة في شنير.

وسادت حالة من القلق والغضب في أعقاب الإخطارات بالهدم الفوري للمنازل، ودعا الأهالي إلى وقف جرائم هدم المنازل العربية وحل أزمة السكن الخانقة للمواطنين العرب باللد خصوصا والمجتمع العربي عموما.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#اللد
#هدم المنازل العربية
#اللجنة الشعبية

من عرب 48

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