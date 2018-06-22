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مصرع شاب في حادث طرق قرب قلنسوة

تاريخ النشر: 22/06/2018 - 08:28

مصرع شاب في حادث طرق قرب قلنسوة
من مكان الحادث، الليلية الماضية
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي شاب مصرعه في حادث طرق قرب مدينة قلنسوة بعد منتصف الليلة الماضية.

وبحسب المعلومات المتوفرة، وقع حادث طرق على شارع 57 قرب قلنسوة وبالتحديد عند مفترق "ينوف" بين دراجة نارية وسيارة خصوصية أسفر عن إصابة شاب بجروح خطيرة جدا نقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، بيد أن كل المحاولات لإنقاذ حياته باءت بالفشل.

هذا، وأغلقت الشرطة الشارع باتجاه الشرق، وشهدت المنطقة أزمة مرورية خانقة، فيما لم تعرف الأسباب التي أدت لوقوع الحادث المروع، لغاية الآن.

وعلمنا لاحقا أن ضحية الحادث من إحدى البلدات اليهودية في البلاد.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#قلنسوة
#حوادث الطرق
#دراجات نارية
#سيارات

مصرع شاب في حادث طرق قرب قلنسوة

من عرب 48

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