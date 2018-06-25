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النقب: الشرطة تجبر أهالي أم نميلة على هدم منزلين

تاريخ النشر: 25/06/2018 - 21:31

النقب: الشرطة تجبر أهالي أم نميلة على هدم منزلين
عرب ٤٨ / رأفت أبو عايش
تحرير: خالد السيد

بحضور قوات الشرطة الإسرائيلية ووحدة "يؤاف" التابعة لما يسمى "سلطة توطين البدو"، وبعد اقتحام قوّة كبيرة من الشرطة لقرية أم نميلة مسلوبة الاعتراف الموجودة في المخطط الهيكلي لمدينة رهط، نهار اليوم الإثنين، أُجبر بعض أهالي القرية على هدم منزليين تقطنهما العائلتين.

وأجبرت السلطات العائلتين على هدم المنزلين حتى لا يتم هدمها بالقوة وفرض عليهم غرامات مالية كبيرة، وتتكون العائلة الأولى التي تم تشريدها من 5 أفراد أما العائلة الثانية فتتكون من 7 أفراد بينهم أطفال وكبار في السن.

واضطرت العائلتين من سكان القرية مسلوبة الاعتراف على هدم منازلهما في سلسلة من هدم المنازل وتشريد سُكانها منذ إجبار السلطات الشاب يوسف الزيادنة، أمس الأحد، على هدم منزله.

ويأتي هدم المنزلين بعد مرور عدّة أسابيع من الاقتحامات والجولات المستمرة التي نفذتها السلطات الإسرائيلية، على طوال امتداد مسطح أم نميلة مسلوبة الاعتراف، بشكل ترهيبي، الأمر الذي دفع الأهالي لهدم منازلهم بأنفسهم.

النقب: السلطات الإسرائيلية تجبر يوسف الزيادنة على هدم منزله
أجبرت السلطات الإسرائيلية المواطن يوسف الزيادنة من قرية أم نميلة الزيادنة قرب مدينة رهط بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، على هدم منزله صباح اليوم، الأحد.
 

واعتدت وحدات من الشرطة الإسرائيلية بمساندة وحدة "يوآف" التابعة لما يسمى بـ"سلطة تطوير وتوطين البدو" في النقب، ظهر يوم الأربعاء الماضي، على أهالي قرية أم نميلة - الزيادنة مسلوبة الاعتراف، الواقعة شمال مدينة رهط، إثر اقتحامها بدعوى إلصاق أوامر هدم على بيوت في القرية، كما اعتقلت 8 شبان من سكان القرية بعد الاعتداء عليهم، حسب شهادات أهالي القرية .

وأكد أهالي من قرية أم نميلة – الزيادنة لـ"عرب 48"، أن وحدة "يوآف" قامت خلال اقتحامها لقرية أم نميلة بحجة إلصاق أوامر هدم يعلى بيوت من القرية، يوم الأربعاء الماضي بالاعتداء على مواطنين بشكل همجي مما أدى إلى إصابة البعض من أهالي القرية بجروح متفاوتة ونقل 3 شبان من أهالي القرية إلى مستشفى "سوروكا "، في مدينة بئر السبع.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#أم النميلة
#النقب
#سلطة توطين البدو
#هدم منازل

النقب: الشرطة تجبر أهالي أم نميلة على هدم منزلين

النقب: الشرطة تجبر أهالي أم نميلة على هدم منزلين

النقب: الشرطة تجبر أهالي أم نميلة على هدم منزلين

النقب: الشرطة تجبر أهالي أم نميلة على هدم منزلين

النقب: الشرطة تجبر أهالي أم نميلة على هدم منزلين

من عرب 48

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