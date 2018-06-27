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التحقيق مع رئيس سلطة محلية بشبهة تنفيذ مخالفات جنسية

تاريخ النشر: 27/06/2018 - 12:41

التحقيق مع رئيس سلطة محلية بشبهة تنفيذ مخالفات جنسية
(توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

خضع رئيس سلطة محلية من منطقة الشمال للمرة الثانية، اليوم الأربعاء، للتحقيق بشبهات جنسية، في مكاتب وحدة "لاهف 433" التابعة للشرطة الإسرائيلية.

وبحسب مصادر صحفية إسرائيلية، فأنّ "رئيس السلطة المحلية المذكور مشتبه به بتنفيذ مخالفات جنسية بحق موظفة عملت تحت أمرته".

وأضافت أنه "جرى التحقيق مع المشتبه به، أمس الثلاثاء، أيضًا لغاية الساعة 23:00 ليلًا ومن ثم عاد إلى منزله، لتعود الشرطة اليوم وتستدعيه لتحقيق آخر في إطار نفس القضية".

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#تحقيقات
#مخالفات جنسية
#سلطات محلية
#لاهف 433

من عرب 48

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