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سولم: السجن 5 أعوام لحسين شحادة إثر إدانته بالتسبب بمصرع إيمان زعبي

تاريخ النشر: 05/07/2018 - 09:19

سولم: السجن 5 أعوام لحسين شحادة إثر إدانته بالتسبب بمصرع إيمان زعبي
ضحية الحادث، إيمان زعبي (أرشيف "عرب 48")
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

فرضت المحكمة المركزية في مدينة الناصرة السجن الفعلي لمدة 5 أعوام على الشاب حسين شحادة (23 عاما) من سولم، بعد إدانته بالتسبب بمصرع الناشطة النسوية إيمان زعبي (53 عاما) من نفس القرية، في حادث طرق وقع بتاريخ 18.12.2016.

ونسبت النيابة للمتهم في لائحة الاتهام المعدّلة، بموجب صفقة ادعاء، "التسبب بوفاة وترك مصاب في حادث طرق دون تقديم مساعدة".

وجاء في قرار المحكمة الذي صدر أمس الأربعاء، أن "السجن الفعلي على المتهم لمدة 5 أعوام، منذ يوم اعتقاله بتاريخ 18.12.2016، إضافة إلى السجن 12 شهرا مع وقف التنفيذ وذلك لمدة 3 أعوام على أن لا ينفذ خلالها أي مخالفة تمت إدانته بها أو مخالفة القيادة بدون رخصة".

وسحبت المحكمة رخصة المتهم لمدة 12 عاما، ولا يمكنه حيازة أو استلام رخصة قيادة سيارة خلالها، كما غرمته بمبلغ قدره 25 ألف شيكل تعويضا لعائلة ضحية الحادث، ومبلغ 15 ألف شيكل تعويضا لمصابة أخرى في الحادث.

ومنحت المحكمة في قرارها الإمكانية للمتهم لتقديم التماس على القرار للمحكمة العليا لغاية 45 يوما.

يذكر أن إيمان زعبي لقيت مصرعها وأصيبت شابة، في العشرينيات من عمرها، وطفل رضيع يبلغ من العمر 7 شهور بجروح متفاوتة، في حادث الطرق المذكور والذي وقع على شارع رقم 7155 بمحاذاة المدخل المؤدي إلى سولم الواقعة قرب مدينة العفولة في منطقة مرج ابن عامر.

وكان السائق المدان قد سلم نفسه للشرطة، في حينه، بعد هروبه من مكان الحادث الذي نجم عن اصطدام سيارة بأخرى وانقلاب إحداهما، وتبين لاحقا أنه ليس بحوزته رخصة قيادة سيارة.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#حوادث الطرق
#سولم
#العفولة
#إيمان زعبي

من عرب 48

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