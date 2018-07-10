طمرة: تمديد اعتقال مشتبه بتعنيف طفله الرضيع

مددت محكمة الصلح في عكا اليوم، الثلاثاء، اعتقال شخص (33 عاما) من مدينة طمرة لغاية بعد غد، الخميس، وذلك للاشتباه بتعنيف طفله الرضيع البالغ من العمر نصف عام.

ويُستدل من ملف القضية أن الرضيع نقل إلى مستشفى "رمبام" في حيفا، إثر تعرضه لكسور في جسده الغض، وبانت علامات عنف في أنحاء جسمه، وجرى اعتقال والده، مساء أمس.

ما هو العنف الأسري؟

وفي هذا السياق، يعتبر العنف الجسدي أكثر أشكال العنف الأسري شيوعا ويمكن استكشافه وتحقيقه ويجري عن طريق الضرب باليد أو بأداة حادة أو بالخنق أو شد الشعر أو العض.

ولعنف الأسري هو كل عنف يقع في إطار العائلة من قبل أحد أفراد العائلة بما له من سلطة أو ولاية بالمجني عليه وهذا يختلف من مجتمع لآخر، فهو اعتداء على شخص الإنسان إما في جسمه أو نفسيته أو سلب حريته، فهو أحد أنماط السلوك العدواني الناتج عن وجود علامات قوى غير متكافئة في إطار تقسيم العمل بين الرجل والمرأة وفقا لما يمليه النظام الاقتصادي الاجتماعي السائد في المجتمع. وهذا الفعل يعرض الإنسان من الناحية النفسية أو الجسدية أو العقلية أو الجنسية للخطر كالقتل أو الاعتداء الجنسي أو التحرش أو الإيذاء البدني أو المعنوي أو الإهمال أو الحرمان المتعمد أو الإساءة اللفظية.