  2. محليات
  3. أخبار محلية

استدعاء رئيس وأعضاء بلدية الناصرة للجنة استماع بالداخلية

تاريخ النشر: 12/07/2018 - 13:19

استدعاء رئيس وأعضاء بلدية الناصرة للجنة استماع بالداخلية
جلسة بلدية الناصرة الأخيرة بتاريخ 2.7.2018
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

دعت وزارة الداخلية كلا من رئيس بلدية الناصرة، علي سلام، وأعضاء المجلس البلدي سابقا، إلى جلسة استماع في مكاتبها بالقدس.

وعلم مراسل "عرب 48" أن الجلسة ستعقد بحضور مدير عام وزارة الداخلية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 18.7.2018.

ومن المزمع أن تتخذ الداخلية قرارها بشأن بلدية الناصرة، وما إذا ستعيّن لجنة لإدارة شؤون البلدية لغاية 3 أعوام أم أنها ستجري الانتخابات المحلية بالناصرة مع سائر البلدات في 30.10.2018.

ويسود القلق في أوساط الأحزاب والحركات السياسية والقوائم الانتخابية بالناصرة.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#بلدية الناصرة
#علي سلام
#حل البلدية
#السلطات المحلية
#انتخابات 2018

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

رهط: اعتقال عاملين من الضفة وإغلاق محلين تجاريين بأمر إداري
رهط: اعتقال عاملين من الضفة وإغلاق محلين تجاريين بأمر إداري

2018-07-12

خطف الطفل من قلنسوة: تمديد اعتقال المشتبه بهم 8 أيام
خطف الطفل من قلنسوة: تمديد اعتقال المشتبه بهم 8 أيام

2018-07-12

التحقيق مع منتخب جمهور في شبهات بقضايا فساد
التحقيق مع منتخب جمهور في شبهات بقضايا فساد

2018-07-12

الأكثر قراءة

طائرة مسيّرة تقطع 10 كيلومترات قبل إسقاطها فوق طبرية (فيديو)

طائرة مسيّرة تقطع 10 كيلومترات قبل إسقاطها فوق طبرية (فيديو)

2018-07-11
والد الطفل المخطوف من قلنسوة: طلبوا 4 ملايين شيكل مقابل إعادته

والد الطفل المخطوف من قلنسوة: طلبوا 4 ملايين شيكل مقابل إعادته

2018-07-11
إيرلندا تصوت على مشروع قانون لمقاطعة منتجات المستوطنات

إيرلندا تصوت على مشروع قانون لمقاطعة منتجات المستوطنات

2018-07-11
لأول مرة في تاريخها: كرواتيا تتأهل لنهائي المونديال

لأول مرة في تاريخها: كرواتيا تتأهل لنهائي المونديال

2018-07-11
شفاعمرو: مصرع خليل برهوم برصاصة في ظروف غامضة

شفاعمرو: مصرع خليل برهوم برصاصة في ظروف غامضة

2018-07-11