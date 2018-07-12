استدعاء رئيس وأعضاء بلدية الناصرة للجنة استماع بالداخلية

دعت وزارة الداخلية كلا من رئيس بلدية الناصرة، علي سلام، وأعضاء المجلس البلدي سابقا، إلى جلسة استماع في مكاتبها بالقدس.

وعلم مراسل "عرب 48" أن الجلسة ستعقد بحضور مدير عام وزارة الداخلية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 18.7.2018.

ومن المزمع أن تتخذ الداخلية قرارها بشأن بلدية الناصرة، وما إذا ستعيّن لجنة لإدارة شؤون البلدية لغاية 3 أعوام أم أنها ستجري الانتخابات المحلية بالناصرة مع سائر البلدات في 30.10.2018.

ويسود القلق في أوساط الأحزاب والحركات السياسية والقوائم الانتخابية بالناصرة.