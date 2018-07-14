حيفا: دعوات للتظاهر نصرة لغزة ورفضا لقصف الاحتلال

دعا حراك حيفا، مساء اليوم السبت، للمشاركة في مظاهرة تضامن مع قطاع غزة المحاصر، مساء غد الأحد، وذلك نصرة لغزّة ورفضًا لعدوان الاحتلال الإسرائيلي الحالي عليها وحصاره لها منذ عام 2006.

وتنظم التظاهرة يوم غد الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء، في ساحة الأسير في شارع أبو نواس في حيفا.

وقال البيان الحراك، إن " الجيش الإسرائيلي المجرم وحكومته يُشددان الحصار القاتل على غزة بدلًا من إيقافه" وتقومان الآن أيضًا بإضافة "القصف الشديد (على القطاع) وقتل فلسطينيين إضافيين والتسبب بمعاناة أكبر (لسكان القطاع)".

وأدى قصف طيران الاحتلال لغزّة الذي بدأ منذ فجر اليوم السبت وتعاعظمت قوته لاحقًا، إلى استشهاد الطفلين أمير النمرة (15عاما) والطفل لؤي كحيل (16عاما) جراء استهداف منطقة الكتيبة بغزة، وجاء ذلك في وقت تواجد المواطنين في المتنزه الملاصق للمبنى المستهدف.

وكانت طائرات الاحتلال شنت فجر السبت غارات على مواقع للمقاومة في القطاع، بزعم الرد على إصابة جندي إسرائيلي خلال أحداث مسيرة العودة أمس الجمعة.