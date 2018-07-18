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اتهام: من جلجولية لـ"داعش" في سورية

تاريخ النشر: 18/07/2018 - 11:21

اتهام: من جلجولية لـ"داعش" في سورية
(توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية، اليوم الأربعاء، لائحة اتهام ضد الشاب نضال صالح (26 عاما) من سكان قرية جلجولية في منطقة المثلث، وسط البلاد، نسبت إليه تهم "اجتياز الحدود والدخول إلى سورية، بواسطة طائرة شراعية، الالتحاق بتنظيم داعش والنشاط في صفوفه".

ويُستدل من لائحة الاتهام أن "المتهم خطط خلال شهر تموز/ يوليو وحتى تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2015 التسلل إلى سورية للقتال إلى جانب داعش برفقة آخرين من البلاد بواسطة طائرة شراعية، ووصل المتهم برفقة آخر إلى الحدود مع سورية يوم 17.10.2015 وحاولا التحليق لاتجاه سورية، وبسبب عطل تقني بطائرة الشاب الشراعية قررا العودة إلى جلجولية. وفي يوم 24.10.2015 عاد المتهم إلى نفس النقطة وحلق لاتجاه سورية ونجح بالهرب من العيارات النارية التي أطلقها الجانب السوري على الطائرة الشراعية وهبط في الأراضي السورية بنجاح بهدف الالتحاق بتنظيم داعش"

وأضافت النيابة في لائحة الاتهام أن "المتهم التحق بتنظيم داعش وقاتل في صفوفه، وقام بإرسال صور لعائلته وأصدقائه وهو يحمل السلاح، وكان كذلك يقوم بترجمة النصوص من اللغة العبرية إلى العربية، كما انضم المتهم إلى فرع إنتاج الطائرات وعمل في مصنع مقابل تلقيه راتبا شهريا، وحاول المتهم كذلك تصنيع طائرة صغيرة ووصل إلى مراحل متقدمة في ذلك، وعمل على تجنيد أشخاص من البلاد للالتحاق بصفوف داعش، لكن في نهاية الأمر وفي أعقاب مواجهة بين تنظيم داعش والنظام السوري، اعتقلت قوات النظام المتهم وبعد فترة نجح بالهرب إلى تركيا في نهاية شهر أيار/ مايو 2018 وفي يوم 21.06.2018 عاد إلى البلاد وجرى اعتقاله في مطار اللد".


#داعش
#يورية
#جلجولية

من عرب 48

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