طمرة: اختتام مشروع "هبة خير" وتوزيع 658 منحة دراسية

اختتمت بلدية طمرة مشروع منحة البلدية "هبة خير"، بتوزيع 658 منحة تعليميّة على طلّاب المعاهد العليا من أبناء المدينة، الذين يتعلّمون داخل البلاد وخارجها، والتي تعتبرها إدارة البلديّة "خطوةً أخرى للإستمراريّة في سبيل دعم مسيرة العلم الطمراويّة وبناء إنسانٍ طمراويٍّ مُتحضّر، ناضج فكريًّا ومتألّق علميًّا يُواكب الحياة ويتعامل مع التحديّات على أفضل حال".

جاء ذلك في بيان أصدرته بلدية طمرة، وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48" صباح اليوم، الأحد.

وأشار البيان إلى أن، "بلديّة طمرة عملت هذه السنة أيضًا على توزيع الكمّ الأكبر من المنح الطلابيّة للطلّاب المتقدّمين، فكان التوزيع لـ658 طالبًا من أصل 700 طالب تقدَّموا لمنحة البلديّة، ليتعدّى مبلغ المنح الكُلّي المليون شاقلٍ لهذا العام".

وأضاف أنه "تخلَّل الحفلُ كلمةً للطالب الجامعيّ فاروق حجازي، بإسم رابطة طلّاب المعاهد العليا، تلتها محاضرةٌ للبروفيسور حسام حايك الذي حلَّ ضيفًا على طمرة ليُقدِّم محاضرةً هادفةً بمناسبة الحفل، شاكرًا رئيس بلديّة طمرة وإدارته على دعم مسيرة العلم في طمرة، والتي باتت تُلاحظها المؤسّسات التعليميّة في كافّة البلاد، إضافةً إلى فقرة فنيّة، العزف على القانون والإيقاع، قدَّمها العازفان عطاف بشارات ومهنّا بشارات، ومن ثمَّ قدَّم مُركِّز المشروع، الشاب بيان مطري مساعد الرئيس، شرحًا مُفصّلًا عن المشروع ومراحله. قامت في تقديم عرافة الحفل الطالبة الجامعيّة المتألّقة مريانا بقاعي".

وجاء في البيان أيضا أنه "أُختُتِمَ الحفل بكلمةٍ لرئيس بلديّة طمرة، الدكتور سهيل ذياب، الذي شدَّد على إيمان الإدارة وعملها المستمرّ في سبيل دعم مسيرة العلم والتقدُّم والازدهار الفكريّ في طمرة منذ تولّيه منصب إدارة البلديّة، وعلى مركزيّة الدور الذي تلعبه شريحة الطلّاب الجامعيّين في بناء مجتمعٍ متحضرٍّ، واعٍ قادر على مواجهة الحياة على أفضل وجه".

وختم بالقول إن "إدارة بلديّة طمرة، برئيسها، مستمرَّةٌ في تقديم الدّعم على جميع أنواعه وأشكاله لأبنائنا وبناتنا في المعاهد العليا، وتتقدَّم بالشكر للكادر المهنيّ في بلديّة طمرة، من قسم المعارف وقسم الحسابات بمدرائهم حتى موظَّفي القسم الذين وصلوا الليل بالنهار لنجاح هذا العمل وتأدية الرسالة على أتمِّ وجه، شاكرين أيضًا كلّ من حضر الإحتفال وكلّ من ساهم من خارج البلديّة لإنجاح هذا المشروع".