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إصابة عامل سقط عن ارتفاع في عتليت

تاريخ النشر: 27/07/2018 - 13:23

إصابة عامل سقط عن ارتفاع في عتليت
(صورة توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب شاب بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث عمل في مدينة عتليت جنوب مدينة حيفا قبل ظهر اليوم، الجمعة.

وأصدر المركز الطبي في المنطقة بيانا وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48" قال فيه إنه "عند الساعة 11:42 تلقى أفراد الطاقم بلاغا حول سقوط عامل من ارتفاع في عتليت، حيث هرع أفراد الطاقم إلى المكان وقدموا العلاج لعامل (40 عاما) أصيب بجروح خطيرة برأسه، وتم نقله وهو فاقد للوعي إلى مستشفى ‘رمبام’ في حيفا".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتشغيل وفقا للمقتضى.

يذكر أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم من عرب من أراضي 48 ومناطق الضفة وقطاع غزة.


#حوادث العمل
#عتليت
#حيفا

من عرب 48

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