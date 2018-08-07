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أمسية تضامنية مع الشاعرة دارين طاطور عشية دخولها السجن

تاريخ النشر: 07/08/2018 - 21:21

أمسية تضامنية مع الشاعرة دارين طاطور عشية دخولها السجن
عرب ٤٨/ زكريا حسن
تحرير: خالد السيد

حضر عددًا كبير من المتضامنين مع الشاعرة دارين طاطور، إلى أمسية في منزلها في قرية الرينة، لمساندتها عشية دخولها السجن لقضاء محكوميتها بالسجن بتهمة "التحريض على العنف"، من خلال قصيدة نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ومن اللافت حضور كتاب وأدباء وشعراء يهود تضامنوا مع طاطور منذ اعتقالها وبدء محاكمتها وحتى دخولها السجن. وتحدث القيادي عوض عبد الفتاح، موجها تحية للشاعرة، وللقوى اليهودية التي تطغى على الحضور، وقال "من المؤسف أن نودع دارين في شأن ظالم وتعسفي".

وأشار عبد الفتاح، إلى أن " هذا الشعب يجب أن يطور أدواته ليصبح مجتمعا متماسكا، مؤكدا على أن التضامن مع الشيخ رائد صلاح كان ضعيفا. 

خاص | طاطور: لست نادمة وسأخرج من السجن أكثر قوة وثباتا
قالت الشاعرة دارين طاطور في حديث خاص لموقع "عرب 48" صباح اليوم، الإثنين، إنها ستقوم صباح يوم بعد غد، الأربعاء، بتسليم نفسها إلى سلطة السجن في معتقل الجلمة،
 

وأضاف أن " إسرائيل تحاول قمع كل مظاهر  التضامن بدعوى أنها غير مجدية، في حين نقول نحن أن التضامن مجد".
من جانبها قالت طاطور إن السجن شيء قبيح لكنها ستخرج من السجن مع مزيد من القضايا "التحريضية" الجديدة.

 وأردفت: " لستُ بطلة ولا مناضلة ولكن كل ما أردته هو التعبير عما يجول في داخلي فواجهت السجن".

وتوجهت طاطور بالشكر للمتضامنين معها خاصة من أصدقائها اليهود الذين بذلوا جهدا كبيرا في مرافقتها طوال فترة محاكمتها. وقرأت طاطور أمام الحضور قصيدة "قاومهم يا شعبي" التي بسببها دخلت السجن.

 


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#أمسية تضامنية
#سجن إسرائيلي

أمسية تضامنية مع الشاعرة دارين طاطور عشية دخولها السجن

أمسية تضامنية مع الشاعرة دارين طاطور عشية دخولها السجن

أمسية تضامنية مع الشاعرة دارين طاطور عشية دخولها السجن

أمسية تضامنية مع الشاعرة دارين طاطور عشية دخولها السجن

أمسية تضامنية مع الشاعرة دارين طاطور عشية دخولها السجن

أمسية تضامنية مع الشاعرة دارين طاطور عشية دخولها السجن

أمسية تضامنية مع الشاعرة دارين طاطور عشية دخولها السجن

أمسية تضامنية مع الشاعرة دارين طاطور عشية دخولها السجن

من عرب 48

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