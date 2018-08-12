رهط: مصرع شاب غرقا وإنقاذ آخر

انتشل غواصون جثة الشاب سعيد محمود المحاريق (22 عاما) من سكان مدينة رهط بالنقب، من مياه البحر قبالة شاطئ "دليلة" في عسقلان (أشكلون) بعد غرقه، الليلة الماضية.

الغريق سعيد المحاريق

وجرى إنقاذ شاب آخر من رهط بعد أن غرق بالبحر، وقدم الطاقم الطبي العلاج الأولي له وجرى نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج، ووصفت حالته بأنها متوسطة.

وعمل متطوعون إلى جانب طواقم الإنقاذ بمساعدة طائرة بالبحث عن الشابين بعد غرقهما في البحر.

وساد الحزن في رهط وتوافد الأهالي إلى منزل أسرة ضحية حادث الغرق لمواساتها في مصابها الأليم.