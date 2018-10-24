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"المتابعة" تحث المدارس العربية على إحياء ذكرى مجزرة كفر قاسم

تاريخ النشر: 24/10/2018 - 19:10

"المتابعة" تحث المدارس العربية على إحياء ذكرى مجزرة كفر قاسم
مجزرة كفر قاسم (أرشيفية)
عرب ٤٨

أعلنت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، اليوم الأربعاء، في بيان، أنها أرسلت نبذة عن مجزرة قاسم التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية، بحق 49 شهيدا من أهالي القرية، عام 1956، لجميع رؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد ومديري أقسام التربية والتعليم التابعة لها. 

وقالت اللجنة إنها عممت الرسالة أيضا على جميع المدارس والمؤسسات التعليمية العربية في بالبلاد، بهدف إحياء الذكرى الـ62 للمجزرة، بهدف "تخصيص ساعتين دراسيتين وتنظيم فعاليات ونشاطات ثقافية وتربوية في مدارسكم ومن أجل طلابكم".

وأشارت اللجنة في النبذة المُختصرة عن تفاصيل أحداث المجزرة، إلى التعتيم الإسرائيلي عليها. 

وتحتوي النبذة على مُقترح فعالية تشمل مقطع من قصيدة "أزهار الدم" للشاعر محمود درويش وقصيدة "ليد ظلت تقاوم" للشاعر سميح القاسم ومادة إرشادية للمعلمين وروابط لأفلام توثيقية حول المجزرة، لكي "تكون عونا للمربين والمربيات، بالإضافة إلى الأدبيات والإصدارات المتعدّدة حول الموضوع".

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#مجزرة كفر قاسم
#لجنة متابعة قضايا التعليم العربي
#تربية وتعليم
#احتلال

من عرب 48

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