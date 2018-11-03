عنف الانتخابات: جريح بجسر الزرقاء وقنابل بأبو سنان وجولس وحريق بطوبا

تجددت مساء اليوم أعمال العنف على خلفية نتائج الانتخابات للسلطات المحلية في المجتمع العربي، حيث عثر بالقرب من مبنى في قرية أبو سنان على قنبلتين لم تنفجرا، فيما أصيب شاب من قرية جسر الزرقاء بجروح وصفت بالمتوسطة جراء جريمة إطلاق نار.

في مدينة سخنين، تم استدعاء الشرطة بعد العثور على جسم مشبوه بالقرب من منزل الرئيس المنتخب للبلدية، الدكتور، صفوت أبو ريا، حيث وصلت الشرطة معززة بالوحدات الخاصة وخبراء المتفجرات، وقامت بإغلاق المنطقة وإبعاد المئات عن المكان، إلى حين تم الانتهاء من معالجة وتفكيك الجسم المشبوه.

وفي قرية أبو سنان، تلقت الشرطة إخطارا بوجود جسم مشبوه بالقرب من مبنى في القرية، وعلى الفور وصلت عناصر الشرطة برفقة خبراء المتفجرات، حيث تم العثور على قنبلتين لم تنفجرا وتم إبطال مفعولهما، ورجحت الشرطة أن الحادث وقع على خلفية الانتخابات، وفقا للتحقيقات الأولية.

بينما في قرية جسر الزرقاء، أصيب شاب (30 عاما) بجروح وصفت بالمتوسطة، وذلك جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار، حيث نقل إلى مستشفى "هيلل يافه" في الخضيرة لاستكمال العلاج، فيما شرعت الشرطة التي وصلت إلى مكان الجريمة التحقيق في ملابسات وأسباب الحادث، ورجحت أن تكون الخلفية نتائج الانتخابات المحلية.

وفي قرية طوبا، اشتعلت النيران في مبنى المجلس المحلي في القرية، حيث عملت طواقم الإطفاء والإنقاذ على إخماد النيران ومنع انتشارها، علما أن النيران اشتعلت في الطابق الثاني من مبنى المجلس.

وأتت النيران على معدات ومحتوى المكاتب ما تسبب بأضرار جسيمة للمكان، فيما يواصل خبراء الحرائق وبالتعاون مع الشرطة، التحقيق إذ ما أشعلت النيران في مبنى المجلس بشكل متعمد.

وفي طرعان، دخلت عناصر من الوحدات الخاصة في الشرطة مساء اليوم، القرية، وذلك بعد تجدد عمليات إطلاق المفرقعات والألعاب النارية بشكل كثيف، حيث شهدت القرية بالأيام الأخيرة شجارات على خلفية نتائج الانتخابات تخللها إطلاق نار، ومفرقعات، وكذلك إضرام النيران بمركبات وممتلكات عامة.

أما في الأراضي الزراعية القريبة من قرية جولس، تم العثور على 3 عبوات ناسفة، حيث قام مزارع بتبليغ الشرطة بوجود جسم مشبوه، حيث وصلت الشرطة وطاقم من خبراء المتفجرات، الذين قاموا بتفكيك العبوات الناسفة التي تم العثور عليها.

وتشهد العديد من البلدات العربية ومنذ الإعلان عن نتائج الانتخابات للسلطات المحلية العربية فجر يوم الأربعاء الماضي، العديد من حوادث العنف التي تخللها جرائم إطلاق نار، جرائم طعن، شجارات، إضرام النيران بمركبات للمواطنين والممتلكات العامة.

وتتصاعد هذه الإحداث في ظل تقاعس الشرطة في لجم مظاهر العنف والاعتداءات التي تحدث في غالب الأحيان على الرغم من وجود دوريات الشرطة في البلدات العربية.