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أم الفحم: المئاتُ في تشييع الشاب محاجنة

تاريخ النشر: 04/11/2018 - 21:28

أم الفحم: المئاتُ في تشييع الشاب محاجنة
(الشبكة)
عرب ٤٨

شارك مئاتٌ من أهالي مدينة أم الفحم والمنطقة، مساء اليوم الأحد، في تشييع جثمان الشاب محمود أمين محاجنة (20 عاما)، الذي قُتِل فجر يوم السبت في مدينته.

وانطلقت الجنازة من مسجد المحاجنة، إلى مقبرة المحاجنة والمحاميد، في المدينة التي تُعاني من ظاهرة العُنف المتفشية، والتي تسببت بقتل 5 فحماويين منذ بداية العام الجاري.

ضحية جريمة القتل محمود أمين محاجنة (الشبكة)

وتُعاني البلدات العربية من تفشي آفة العنف والجريمة، وسط صمت المجتمع وتقاعُس الشرطة عن دورها في توفير الأمن والأمان، وكان المفتش العام للشرطة، روني ألشيخ، قد كشف في مُنتصف الشهر الفائت، أن الحكومة قررت تقليص 400 مليون شيكل من ميزانية خطة محاربة الجريمة في المجتمع العربي، رغم تفشي الظاهرة.

وكان مراقب الدولة قد أشار في تقرير نُشر في آب/ أغسطس الماضي، إلى أن عدد قتلى جرائم إطلاق النار في المجتمع العربي وصل إلى أكثر من 1236 قتيلا منذ العام 2000.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#أم الفحم
#جرائم القتل
#محاجنة
#قتل

من عرب 48

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