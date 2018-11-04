مأساة بالأغوار: مصرع 6 فلسطينيين من القدس بحادث سير

لقي 6 عمال فلسطينيين من القدس مصرعهم وأصيب 4 آخرون بجروح خطيرة في حادث سير وقع صباح اليوم، الأحد، بالقرب من قرية فصائل في غور الأردن، حيث اصطدمت شاحنة بحافلة ركاب صغيرة.

وهرعت إلى مكان الحادث طواقم إنقاذ من "نجمة داود الحمراء" والجيش الإسرائيلي، في محاولة لإسعاف عشرة مصابين، وصفت حالة ستة منهم بالحرجة، وتوفوا لاحقا، بينما حالة الخمسة الآخرين خطيرة.

وعُلم أن ضحايا الحادث هم عمال عمال فلسطينيون من القدس وضواحيها، يعملون في مصنع "ماعوف" للدواجن في بيسان.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان سابق، إن عمليات الانقاذ في موقع الحادث انتهت، وأن فرق الإنقاذ أعلنت موت ستة أشخاص، وإصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة وتم نقلهم إلى المستشفيات. وفتحت الشرطة تحقيقا في ظروف الحادث المأساوي، واعتقلت سائق الشاحنة. كما أغلقت الشرطة الطريق رقم 90 في كلا الاتجاهين ونصحت السائقين بالسفر في طرق بديلة.

وكان هذا الطريق قد شهد الأسبوع الماضي حادث سير أودى بحياة أسرة كاملة، مؤلفة من ثمانية أشخاص، من مستوطنة "بساغوت" قرب رام الله. ووقع الحادث بين سيارتين، وتبين من التحقيقات أن سائق سيارة جيب انحرف عن مساره واصطدم بسيارة العائلة. وتبين خلال التحقيقات أيضا أن سائق الجيب كان يقود تحت تأثير مخدرات.