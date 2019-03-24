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إصابة شابين عربيين في جريمة إطلاق نار بالعفولة

تاريخ النشر: 24/03/2019 - 09:28

إصابة شابين عربيين في جريمة إطلاق نار بالعفولة
(توضيحية)
عرب ٤٨

أصيب شابان، في الأربعينيات من العمر، أحدهما من قرية دبورية والآخر من كفر مصر في مرج ابن عامر، منتصف الليلة الماضية، بجروح وصفت بأنها متوسطة إثر تعرضهما لإطلاق نار في مدينة العفولة.

وقدمت الطواقم الطبية التي استدعيت إلى المكان الإسعافات الأولية للمصابين، وتم نقلهما بسيارتي إسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة ونصبت حواجز للبحث عن مشتبهين، غير أنها لم تبلغ عن اعتقال أي مشتبه، وأشارت إلى أن الخلفية جنائية.

 

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#العفولة
#دبورية
#كفر مصر
#العنف والجريمة
#إطلاق نار

من عرب 48

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