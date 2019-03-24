القدس: وقفة احتجاجية أمام مكاتب "الفاتمال" ضد مخطط طنطور

تظاهر عدد من أهالي جديدة المكر، صباح اليوم الأحد، في مدخل مكاتب "الفاتمال" التابعة لوزارة الإسكان في مدينة القدس، احتجاجا على مخطط طنطور الرامي إلى إقامة شبه مدينة عربية على حساب أراض بملكية خاصة.

وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية بالتزامن مع تقديم الاعتراضات الموقعة باسم المواطنين والمجلس المحلي ضد مخطط طنطور.

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية لافتات حملت بعضها شعارات رافضة للمخطط، وأخرى داعية إلى إرجاع الأراضي المصادرة وضم المنطقة إلى نفوذ البلدة.



وأكد النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، جمعة الزبارقة، في حديث لـ"عرب 48" خلال مشاركته بالوقفة الاحتجاجية إلى جانب أهالي جديدة المكر، على "ضرورة مؤازرة وإسناد نضال جديدة المكر والوقوف مع قضيتهم رافضين مخطط طنطور السلطوي".

هذا، وتتواصل الفعاليات والنشاطات الاحتجاجية في جديدة المكر تصديا لمخطط طنطور السلطوي، وبدوره دعا رئيس مجلس جديدة المكر، المهندس سهيل ملحم، المواطنين لمواصلة الاحتجاج والمشاركة بأكبر عدد ممكن، حتى تكون لنا كلمة قوية ولنعبر عن رفضنا القاطع لمخطط طنطور، من منطلق إيماننا بأن القوة التي ستؤثر على متخذي القرار هي على صعيد الحراك والنضال الشعبي".

وأكد أن "هناك تفاؤل بالنسبة لإسقاط هذا المخطط وهذا ما لمسناه من خلال جلساتنا داخل مكاتب الجهات المسؤولة إلى جانب جهود الطاقم المهني الذي قمنا بتوكيله، ونحن على ثقة بأن هذا المخطط سيتم إبطاله في نهاية المطاف".