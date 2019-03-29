سخنين: إضراب جميع المدارس في يوم الأرض غدا

أعلنت لجنة أولياء أمور الطلاب العامة في سخنين، الإضراب العام في جميع المدارس، الرّوضات والبساتين (لا يشمل الحضانات والتّعليم الخاصّ) على شرف الذكرى الـ43 ليوم الأرض الخالد، يوم غد السبت.

وأصدرت اللجنة بيانا قالت فيه: "إيماناً منّا بأنّه يوم تاريخيّ ومفصليّ ويوم مقدّس في تاريخ الجماهير العربيّة وواجب وطني، تعلن لجنة أولياء أمور الطلاب العامة، الإضراب العامّ في جميع المدارس، الرّوضات والبساتين (لا يشمل الحضانات والتّعليم الخاصّ)".

ودعت اللجنة الطلاب، الهيئات التّدريسية والعرب الفلسطينيين في مختلف أنحاء البلاد، للمشاركة في فعاليّات يوم الأرض ولا سيّما المشاركة في المظاهرة المركزيّة غدا السبت في سخنين تمام السّاعة الرّابعة والنصف عصرًا.

كما دعت لجان أولياء أمور الطلاب في جميع القرى والمدن العربيّة واللّجنة القطريّة، إلى الإعلان عن الإضراب والمشاركة في المظاهرة القطريّة المركزيّة في سخنين، حرصًا على قدسيّة هذا اليوم التاريخيّ للعرب الفلسطينيين.