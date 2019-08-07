  2. محليات
  3. أخبار محلية

طمرة: اعتقال شاب بعد اقتحام منزل أسرته

تاريخ النشر: 07/08/2019 - 10:39

طمرة: اعتقال شاب بعد اقتحام منزل أسرته
الشاب المعتقل محمد ذياب
عرب ٤٨

قال شهود عيان إن قوات كبيرة من الشرطة والمخابرات الإسرائيلية اقتحمت منزل أسرة الشاب محمد ذياب (24 عاما) في مدينة طمرة واعتقلته بعد أن عاثت في المنزل خرابا فجر اليوم، الأربعاء.

وكتب قريب الشاب المعتقل، عدنان ذياب، في صفحته على "فيسبوك" إنه "تم اعتقال محمد أحمد فهمي ذياب تمام الساعة الثالثة من بيته، من قبل قوة كبيرة من الأمن الإسرائيلي، وجرى اقتحام وخلع الباب وتخريب ممتلكات البيت والتفتيش". وأضاف أن محمد "نشأ وترعرع في المساجد وهو حافظ لكتاب الله".

قوات الشرطة في طمرة، فجر اليوم

وقال شقيق المعتقل، أمين ذياب، إن "قوات من الأمن بأعداد رهيبة اقتحمت المنزل بصورة وحشية دون مراعاة لحرمة منزل أو كرامة إنسان وقامت باعتقاله".

وأضاف أن "عملية الاعتقال تعكس العقلية الأمنية التي تتعاطى من خلالها قوات الشرطة والأمن مع المواطنين العرب. كان يمكن استدعاء شقيقي بطريقة حضارية خلال ساعات النهار للتحقيق، ولا أرى سببا لهذا الأسلوب الوحشي في اقتحام منزلنا بهذا العديد الكبير من أفراد الشرطة والأمن ترافقهم كلاب، ولكن واضح أنهم يريدون قبيل كل اعتقال او تحقيق بث الرعب وأجواء الخوف بيننا دون مراعاة لأي حقوق إنسانية".

وصرح المحامي الموكّل من قبل العائلة للدفاع عن المعتقل محمد ذياب، عمر خمايسي، أن "محمد يخضع في هذه الأثناء للتحقيق في مركز الجلمة، ولم تفصح الشرطة بعد عن أسباب الاعتقال ونواياها بخصوص الخطوات القادمة".

 

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#طمرة
#اقتحامات
#اعتقالات
#محمد ذياب

طمرة: اعتقال شاب بعد اقتحام منزل أسرته

طمرة: اعتقال شاب بعد اقتحام منزل أسرته

طمرة: اعتقال شاب بعد اقتحام منزل أسرته

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

قلنسوة: البلدية تفشل بالمصادقة على الميزانية
قلنسوة: البلدية تفشل بالمصادقة على الميزانية

2019-08-07

جلجولية: توفيت بعد ساعات من مقتل شقيقها
جلجولية: توفيت بعد ساعات من مقتل شقيقها

2019-08-07

وفد من القدس يزور خيمة الاعتصام برهط متضامنا مع أهالي العراقيب
وفد من القدس يزور خيمة الاعتصام برهط متضامنا مع أهالي العراقيب

2019-08-07

الأكثر قراءة

سعاد الشمري على التلفزيون الإسرائيلي: بن سلمان رسولٌ منقذ

سعاد الشمري على التلفزيون الإسرائيلي: بن سلمان رسولٌ منقذ

2019-08-06
موقع: بن سلمان منح ممثلة أميركية بطاقة ائتمان وطائرته

موقع: بن سلمان منح ممثلة أميركية بطاقة ائتمان وطائرته

2019-08-06
ضحية ثانية لجرائم إطلاق النار: قتيل في جلجولية

ضحية ثانية لجرائم إطلاق النار: قتيل في جلجولية

2019-08-06
مليون و600 ألف شيكل غرامة على أهالي العراقيب

مليون و600 ألف شيكل غرامة على أهالي العراقيب

2019-08-06
الرملة: قتيل في جريمة إطلاق نار

الرملة: قتيل في جريمة إطلاق نار

2019-08-06