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اللجنة القطرية ترفض استدعاء رئيس مجلس القسوم للتحقيق

تاريخ النشر: 08/08/2019 - 13:57

اللجنة القطرية ترفض استدعاء رئيس مجلس القسوم للتحقيق
رئيس مجلس القسوم، سلامة الأطرش
عرب ٤٨

رفضت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد، وأدانت بشِدَّة استدعاء رئيس المجلس الإقليمي القسوم بمنطقة النقب، سلامة الأطرش، من قبل وحدة "يوآڤ" الخاصة في الشرطة, للتحقيق معه اليوم الخميس، وذلك بحجة "البناء غير المرخَّص"، والمقصود بناء روضات أطفال في قرية الفرعة في النقب، والتي تُعتبر ضمن مجلس القسوم الإقليمي.

واعتبرت اللجنة القطرية "استدعاء رئيس مجلس القسوم للتحقيق معه بمثل هذه الحِجَّة الواهية والادعاء الأرعن، بمثابة سابقة خطيرة على مختلف المستويات".

ودعت اللجنة رئيس المجلس، سلامة الأطرش، إلى عدم الامتثال لهذا الاستدعاء وبهذا الشكل اللاقانوني وغير العادل. وطالبت ما تسمى وحدة "يوآڤ" وقيادات الشرطة عموما، بالتراجع الفوري عن هذا الاستدعاء وإلغائه، مؤكدة أن "هذا الاستدعاء يتجاوز الوقاحة، ويُعبّر عن تصعيد نوعي خطير في السياسة الرسمية المنهجية تجاه الجماهير العربية وسلطاتهم المحلية، لا سيّما أن روضات الأطفال المذكورة بُنيت كحق لأطفال قرية الفرعة ولأطفال القرى المحيطة، غير المعترف بها، وكواجب ومسؤولية المجلس الإقليمي، وبتخطيط مُسبق بإشراف ومعرفة وتمويل وزارة المعارف".

 


#النقب
#القسوم
#سلامة الطرش

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