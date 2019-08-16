رهط: شجار عنيف في حي 18

اندلع شجار كبير، مساء الجمعة، في الحي 18 بمدينة رهط.

ولم يتم الإبلاغ عن إصابات أو معتقلين، غير أن الشرطة أعلنت بعد تفريقها الشجار أنها ستبقى في المنطقة "طالما تطلّب ذلك".

واندلع شجار عنيف، مساء يوم الجمعة الماضي، في رهط، اعتقلت الشرطة على إثره 13 شابًا.

وبحسب الشرطة، فإن الشجار اندلاع داخل إحدى العائلات الكبيرة في المدينة.

والسبت الماضي، مدّدت محكمة في بئر السبع اعتقال 7 من المعتقلين، بينما مدّدت المحكمة اعتقال 6 آخرين، الأحد.

ونهاية تموز/ يوليو الماضي، قتل الشاب عاطف خميس أبو عاذرة (27 عاما)، بعد تعرضه للدهس خلال شجار عائلي وقع في ساعات متأخرة من الليل، في حارة رقم 20 بمدينة رهط.

وتخلل الشجار إطلاق نار كثيف ومحاولات دهس، ما أدى أيضا إلى إصابة 3 أشخاص بينهم سيدة بجروح وصفت بين الخفيفة والخطيرة نقلوا على إثرها للمستشفى للعلاج.

وأفاد شهود عيان أن المرحوم أبو عاذرة، وهو متزوج وأب لطفل (3 أشهر)، لا علاقة له بالشجار العائلي، وقد أصيب بجروح بالغة الخطورة دهسا توفي على إثرها لاحقا، وذلك خلال محاولته برفقة آخرين فض الشجار وتهدئة الأوضاع.

ووفقا للشرطة فقد تلقت بلاغا عن شجار في رهط، وهرع عناصرها للمدينة، حيث أسفر الشجار عن مصرع شخص على ما يبدو دهسا، كما أصيب 3 أشخاص بينهم امرأة (60 عاما) بجروح جراء إطلاق نار، حيث تم تحويل ملف التحقيق إلى الوحدة المركزية للشرطة.