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مصرع شاب من أبو سنان في حادث طرق قرب كابول

تاريخ النشر: 17/08/2019 - 08:23

مصرع شاب من أبو سنان في حادث طرق قرب كابول
الفقيد عمران غضبان
عرب ٤٨

لقي الشاب عمران شادي غضبان (21 عاما) من قرية أبو سنان في الجليل الغربي مصرعه، في ساعات منتصف الليل الفائت، في حادث طرق وقع قرب قرية كابول.

وعلم أن الحادث نجم عن تصادم دراجة نارية التي كان يستقلها الشاب بمركبة أخرى على شارع "70" بالقرب من مدخل قرية كابول.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الحادث نجم عن عدم الالتزام بشارات المرور الضوئية.

ونقل سائق الدراجة النارية بحالة حرجة إلى مركز الجليل الطبي في نهارية، بيد أن الجهود الطبية لم تفلح في إنقاذ حياته.

وبحسب مركز الجليل الطبي فإن الشاب قد أصيب بعدة إصابات حرجة، وأجريت له عمليات إنعاش، وثم نقل إلى غرفة العمليات الجراحية وهو في حالة حرجة. وبعد انتهاء العملية الجراحية نقل إلى وحدة العلاج المكثف، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته.

أما سائق المركبة فقد أصيب بصورة طفيفة.

وباشرت شرطة السير بالتحقيق في الحادث، وجمع الأدلة من المكان.


#حادث طرق
#كفرياسيف
#كابول

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