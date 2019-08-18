تمديد اعتقال قاتل زوجته في جديدة المكر

مددت محكمة الصلح في حيفا، اليوم الأحد، فترة اعتقال ياسين ياسين (48 عاما) من جديدة المكر لغاية يوم الإثنين المقبل، وذلك للاشتباه بقتل زوجته آمنة منيب فرحات- ياسين (35 عاما).

ضحية الجريمة أمينة منيب فرحات- ياسين

وذكرت الشرطة في طلب تمديد الاعتقال أن الحديث عن اقتراف جريمة قتل وحشية. وقالت قاضية المحكمة إنه لا يوجد أي مؤشر لاضطراب نفسي في ماضي المشتبه به.

وقتلت ضحية الجريمة أمينة منيب فرحات- ياسين (من مجد الكروم بالأصل) في بلدة جديدة المكر إثر تعرضها لجريمة طعن بآلة حادة داخل منزلها، بعد ظهر أمس السبت.

يذكر أن عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي بلغ 47، بينهم 8 نساء منذ مطلع العام الجاري 2019، فيما قُتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام الماضي 2018.