جديدة المكر: تشييع جثمان ضحية جريمة القتل ووقفة احتجاجيّة

شيّع العشرات من أهالي بلدة جديدة المكر ومجد الكروم والمنطقة، جثمان ضحية جريمة القتل، أمينة فرحات ياسين، مساء اليوم الأحد.

(تصوير: "عرب 48")

وانطلق موكب تشييع الجنازة من منزل الضحية في جديدة المكر، وصولا إلى المقبرة الشمالية حيث ووري جثمانها الثرى.

وتركت المرحومة وراءها عائلة مكونة من 5 أنفار (3 بنات وولدان).

(تصوير: "عرب 48")

وكانت المغدورة قد تعرضت للقتل جراء طعنها داخل منزلها أمس، السبت، وقد اعتقلت الشرطة زوجها للاشتباه بارتكابه الجريمة.

(تصوير: "عرب 48")

وفي وقت سابق اليوم، نُظِّمت مساء اليوم، الأحد، وقفة احتجاجية في مدخل بلدة المكر تنديدا بجريمة القتل التي راحت ضحيتها أمينة فرحات ياسين (39 عاما)، أمس السبت.

من الوقفة الاحتجاجيّة اليوم (تصوير: "عرب 48")

وشارك في الوقفة العشرات من أهالي جديدة المكر، رجالا ونساء، بينهم رئيس المجلس المحلي، سهيل ملحم، كما شاركت النائب، هبة يزبك، بالإضافة إلى ناشطات عن جمعيات نسوية مختلفة.

ورفع المحتجون لافتات عديدة منددة بجرائم القتل وتحديدا قتل النساء، وكُتب على بعض منها "قاتل المرأة جبان وسافل"، و"لنمنع الجريمة القادمة"، و"كفى لقتل النساء"، بالإضافة إلى شعارات أخرى.

تسمية

وفي سياق متصل، مددت محكمة الصلح في حيفا فترة اعتقال زوج الضحية للاشتباه بارتكابه جريمة القتل، وذلك لغاية يوم الإثنين المقبل.

(تصوير: "عرب 48")

يذكر أن عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي بلغ 47، بينهم 8 نساء منذ مطلع العام الجاري، فيما قُتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام الماضي 2018.