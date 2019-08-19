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مصرع ستيني غرقا في شاطئ قرية أم خالد المهجرة

تاريخ النشر: 19/08/2019 - 11:44

مصرع ستيني غرقا في شاطئ قرية أم خالد المهجرة
شاطئ قرية أم خالد المهجرة، اليوم
عرب ٤٨

لقي شخص، في الستينيات من عمره، مصرعه في حادث غرق في شاطئ قرية أم خالد المهجرة، صباح اليوم الإثنين.

وقالت مصادر طبية إن الشاطئ بدون منقذ، جنوب شاطئ سُمي أربعة فصول "أربع عونوت" في مدينة نتانيا التي أقيمت على أنقاض قرية أم خالد المهجرة، وسط البلاد.

وقال المتحدث بلسان المركز الطبي في المنطقة، إن "طواقم الإسعاف أجرت محاولات لإنعاش الشخص". وفي وقت لاحق، أكد المتحدث أنه "تم إقرار وفاة الغريق وهو في الستينيات من عمره".

إلى ذلك، فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

 


#حوادث الغرق
#قرية أم خالد
#نتانيا

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