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محكمة العمل تمنع التشويشات بالمدارس فوق الابتدائية

تاريخ النشر: 04/09/2019 - 08:13

محكمة العمل تمنع التشويشات بالمدارس فوق الابتدائية
(أرشيف)
عرب ٤٨

أصدرت محكمة العمل القطرية، اليوم الأربعاء، قرارا يمنع منظمة المعلمين من الإعلان عن أي تشويشات تعيق العملية التربوية في المرحلة فوق الابتدائية (المدارس الإعدادية والثانوية)، وذلك ابتداء من اليوم ولغاية إصدار قرار آخر.

وفي نفس الوقت طلبت المحكمة من منظمة المعلمين تقديم الرد لغاية يوم الخميس الموافق 5.9.2019، وذلك حتى يتم إصدار قرار نهائي بالموضوع.

وجاء القرار بناء على توجه وزارتي التربية والمالية ومركز الحكم المحلي في البلاد للمحكمة بطلب يمنع منظمة المعلمين من الإعلان عن أي تشويشات تعيق انتظام العملية التربوية في المدارس الإعدادية والثانوية.

وأعلنت منظمة المعلمين للمرحلة فوق الابتدائية، مساء الثلاثاء، عن تأجيل الخطوات الاحتجاجية التصعيدية، وإلغاء قرارها بتعليق التعليم والتشويشات في جميع المدارس فوق الابتدائية في البلاد، والذي كان مقررا صباح اليوم الأربعاء، لمدة ساعتين، على أن تبدأ الدراسة عند العاشرة صباحا.

وجاء قرار رئيس منظمة المعلمين، ران إيرز، بتعليق الخطوات الاحتجاجية، في أعقاب تلقيه مكالمة هاتفية من القائم بأعمال مدير مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حيث تم دعوة إيرز للاجتماع في المكتب، خلال الأيام المقبلة.

وقال إيرز في بيان: "استصدار أمر منع الإضراب مع بداية السنة الدراسية لم يحل المشكلة. وزارتا المالية والتعليم لم تحلا المشاكل، لذا فإننا مضطرون للبدء بسلسلة إجراءات احتجاجية. كل المشاكل التي أعلنا عنها لا زالت قائمة. هم لا يتحدثون معنا".

 


#مدارس
#إضراب
#منظمة المعلمين
#الحكم المحلي
#تشويش
#محكمة العمل

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