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حريق في بناية سكنية بعكا وانفجار بنهريا

تاريخ النشر: 18/11/2019 - 09:35

حريق في بناية سكنية بعكا وانفجار بنهريا
من مكان الحريق بعكا، صباح اليوم
عرب ٤٨/ ربيع سواعد

شب حريق في بناية سكنية بشارع "شلومو بن يوسف" في مدينة عكا صباح اليوم، الإثنين.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن ألسنة النار شبت في خزانة للكهرباء وامتدت لأحد المنازل، حيث جرى تخليص 4 مواطنين دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

واستدعيت طواقم من الإطفاء إلى المكان، وعملت على إخماد ألسنة النار حتى السيطرة عليها.

وفي حادث آخر، وقع انفجار قرب أحد المحال التجارية بمدينة نهريا، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

وأسفر الانفجار عن إلحاق أضرار جسيمة في المكان، في الوقت الذي لم تعرف فيه الخلفية.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادثة.

 


#حرائق
#عكا
#نهريا

حريق في بناية سكنية بعكا وانفجار بنهريا

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