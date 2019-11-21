رهط: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار

توفيّ الشاب عزمي ابو صهيبان (35 عامًا)، مساء اليوم الخميس، متأثرًا بجراحه جراء جريمة إطلاق نار، وفق الأنباء الواردة من مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع.

والقتيل أب لثلاثة أطفال، وهو شقيق مهندس بلدية رهط، إبراهيم أبو صهيبان، الذي تعرض لإطلاق نار يوم 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خلال خروجه المسجد بعد صلاة الفجر.

وقالت مصادر محلية إن إطلاق النار على مهندس البلدية في أعقاب خلاف على قطعة أرض في المدينة.

ويذكر أن شجارا كبيرا كان قد حصل في شارع صلاح الدين في مدينة رهط، يوم 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أصيب خلاله 5 شبان، بينهم 3 قاصرين، نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأضافت أنها وقفت على هوية مطلق النار، وأنه بعد عملية تفتيش واستخدام مختلف الوسائل تم اعتقال مشتبه به من سكان رهط، ويبلغ من العمر 25 عاما.

وبمقتل أبو صبيهان، اليوم، ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل المختلفة في المجتمع العربي بالبلاد منذ مطلع العام الحالي ولغاية اليوم إلى 84 ضحية بينهم 11 امرأة، وخلال العام الماضي 2018 قتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل، بينهم 14 امرأة.