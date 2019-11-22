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رهط: إحراق محل تجاري خلال أحداث عنف

تاريخ النشر: 22/11/2019 - 19:26

رهط: إحراق محل تجاري خلال أحداث عنف
من المكان
عرب ٤٨

شهدت مدينة رهط في منطقة النقب، جنوبي البلاد، أعمال عنف، مساء اليوم الجمعة، تخللها حرق محل تجاري والاعتداء على ممتلكات عامة وأخرى خاصة، وذلك في استمرار لأحداث التي وقعت أمس، وأسفرت عن مقتل شاب في جريمة إطلاق نار.

وفي التفاصيل، جاء أن حريقا شب في محل تجاري خلال أحداث عنف وقعت مساء اليوم، في شارع السلام، في حارة التقوى، وذلك في استمرار لـخلاف بين عائلات متنازعة على قطعة أرض في المدينة.

وشهدت مدينة رهط، أمس، جريمة قتل سقط ضحيتها الشاب عزمي أبو صهيبان (35 عامًا)، وهو أب لثلاثة أطفال، وهو شقيق مهندس بلدية رهط، إبراهيم أبو صهيبان، الذي كان قد تعرض لإطلاق نار يوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

 


#منطقة النقب
#عنف
#جريمة إطلاق نار

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