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كفر قاسم: إغلاق الملف ضد الشرطي بجريمة قتل الشهيد طه

تاريخ النشر: 22/11/2019 - 13:18

كفر قاسم: إغلاق الملف ضد الشرطي بجريمة قتل الشهيد طه
الشهيد محمد محمود طه
عرب ٤٨

أثار قرار إغلاق الملف ضد الشرطي بجريمة قتل الشهيد محمد محمود طه (27 عاما) من كفر قاسم، الذي أعلنته النيابة العامة مساء أمس، الخميس، غضب أسرة الشهيد.

وقال والد الشهيد طه، إن "إغلاق ملف القضية يمنح الشرعية لقتل المزيد من المواطنين العرب".

وأكد أن "ابني قتل بدمٍ بارد أمام الجميع، وكل الشهادات أكدت ذلك. أغلقوا الملف دون تقديم المجرم إلى القضاء، ما سيعطي شرعية للسلطات الإسرائيلية بقتل المزيد من المواطنين العرب بلا رادع".

وكانت جريمة قتل الشهيد طه قد اقترفت يوم الخامس من حزيران/ يونيو 2017، برصاص الشرطي الذي كان حارسا على مركز الشرطة في كفر قاسم.

 


#كفر قاسم
#الشهيد محمد طه
#قتلوا برصاص الشرطة

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