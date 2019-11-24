  2. محليات
  3. أخبار محلية

الرملة: تصريح مدع ضد مشتبه بإطلاق النار وإصابة الدنف

تاريخ النشر: 24/11/2019 - 15:13

الرملة: تصريح مدع ضد مشتبه بإطلاق النار وإصابة الدنف
الشيخ علي الدنف
عرب ٤٨

قدمت النيابة العامة تصريح مدع عام ضد شاب (19 عاما) من الرملة بشبهة إطلاق النار وإصابة مسؤول الحركة الإسلامية في المدينة، الشيخ علي الدنف (41 عاما) بجراح خطيرة.

ويستدل من حيثيات الجريمة أن "الضحية كان في طريقه إلى المسجد الكبير في الرملة، وفي ساعات الفجر قام بركن سيارته قرب المسجد، وهنا قرب سيارته تقدّم المشتبه به وأطلق عليه عيارات نارية تسببت بإصابته بجراح خطيرة جدًّا، وفر المشتبه به هاربا من المكان وأحيل المصاب لتلقي العلاج في المستشفى، وفورًا مع تلقي البلاغ هرع أفراد الشرطة إلى المكان وباشروا التحقيق في ملابسات الجريمة، واتّضح من التحقيقات أنّ خلفية إطلاق النار بسبب نزاع بين عائلتين في الرملة، وبعد الجريمة وخلال حملة للشرطة من أجل العثور على المشتبه به تمّ العثور عليه واعتقاله في نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر، وتمّ تمديد فترة اعتقاله من فترة إلى أخرى إلى أن تمّ، اليوم، تقديم تصريح مدّع عام ضدّه استعدادا لتقديم لائحة اتّهام بالتّهم المنسوبة إليه".

يذكر أن جريمة إطلاق النار على الشيخ الدنف اقترفت في الرملة يوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

 


#الرملة
#علي الدنف
#العنف والجريمة

حوارات

علي موسى: "ذاكرة المكان" محاولة لمحاورة السائد في الذاكرة الجماعية الفلسطينية
علي موسى: "ذاكرة المكان" محاولة لمحاورة السائد في الذاكرة الجماعية الفلسطينية

2019-11-16

حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة
حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة

2019-11-09

د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود
د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود

2019-11-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"مبادرة وطن": عودة إلى قرية لوبية المهجرة
"مبادرة وطن": عودة إلى قرية لوبية المهجرة

2019-11-24

إدانة الشيخ رائد صلاح بـ"التحريض" و"دعم وتأييد منظمة محظورة"
إدانة الشيخ رائد صلاح بـ"التحريض" و"دعم وتأييد منظمة محظورة"

2019-11-24

اللد: معسكر الرباط التطوعي ينجز أعماله لحماية المقدسات
اللد: معسكر الرباط التطوعي ينجز أعماله لحماية المقدسات

2019-11-24

الأكثر قراءة

دير الأسد: إطلاق نار على دورية شرطة

دير الأسد: إطلاق نار على دورية شرطة

2019-11-23
نتنياهو يحرض على العرب والشرطة تستنفر قواتها لدير الأسد

نتنياهو يحرض على العرب والشرطة تستنفر قواتها لدير الأسد

2019-11-23
شجار بالمفرقعات بكفرمندا وإضرام النار بمنزل ومركبة برهط

شجار بالمفرقعات بكفرمندا وإضرام النار بمنزل ومركبة برهط

2019-11-23
حراك لإسقاط نتنياهو وغانتس يدعو الليكود لحكومة وطنية

حراك لإسقاط نتنياهو وغانتس يدعو الليكود لحكومة وطنية

2019-11-23
العبرة بالخواتيم: زين الرافعي من حطام درعا إلى أبطال

العبرة بالخواتيم: زين الرافعي من حطام درعا إلى أبطال "مارفل"

2019-11-23