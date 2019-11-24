الرملة: تصريح مدع ضد مشتبه بإطلاق النار وإصابة الدنف

قدمت النيابة العامة تصريح مدع عام ضد شاب (19 عاما) من الرملة بشبهة إطلاق النار وإصابة مسؤول الحركة الإسلامية في المدينة، الشيخ علي الدنف (41 عاما) بجراح خطيرة.

ويستدل من حيثيات الجريمة أن "الضحية كان في طريقه إلى المسجد الكبير في الرملة، وفي ساعات الفجر قام بركن سيارته قرب المسجد، وهنا قرب سيارته تقدّم المشتبه به وأطلق عليه عيارات نارية تسببت بإصابته بجراح خطيرة جدًّا، وفر المشتبه به هاربا من المكان وأحيل المصاب لتلقي العلاج في المستشفى، وفورًا مع تلقي البلاغ هرع أفراد الشرطة إلى المكان وباشروا التحقيق في ملابسات الجريمة، واتّضح من التحقيقات أنّ خلفية إطلاق النار بسبب نزاع بين عائلتين في الرملة، وبعد الجريمة وخلال حملة للشرطة من أجل العثور على المشتبه به تمّ العثور عليه واعتقاله في نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر، وتمّ تمديد فترة اعتقاله من فترة إلى أخرى إلى أن تمّ، اليوم، تقديم تصريح مدّع عام ضدّه استعدادا لتقديم لائحة اتّهام بالتّهم المنسوبة إليه".

يذكر أن جريمة إطلاق النار على الشيخ الدنف اقترفت في الرملة يوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.