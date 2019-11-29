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الناصرة: إضاءة شجرة الميلاد في مركز القديس أنطون الأحد

تاريخ النشر: 29/11/2019 - 12:58

الناصرة: إضاءة شجرة الميلاد في مركز القديس أنطون الأحد
إضاءة شجرة الميلاد بالناصرة (أرشيفية)
عرب ٤٨

واصلت الهيئة الإدارية في جمعية الموكب الناصرة الاستعدادات للاحتفال الكبير بإضاءة شجرة الميلاد في مركز القديس أنطون في شارع بولس السادس (مقابل فندق الجليل)، بعد غد الأحد الساعة السادسة مساء ابتهاجا بعيد الميلاد المجيد.

وتنظم الجمعية الاحتفال، للسنة التاسعة على التوالي، بالتعاون مع نوادي الناصرة وسرايا الكشاف وبلدية الناصرة وبمشاركة المطارنة، رئيس بلدية الناصرة، كهنة الرعايا، سرايا الكشاف، أعضاء النوادي وأصدقائهم والضيوف من خارج الناصرة.

وسيقام الاحتفال، هذا العام، في باحة مركز القديس أنطون لمن يحملون بطاقات دخول، وذلك بناء على طلب الشرطة تحديد عدد المتواجدين في المركز، وأيضا في شارع القديس أنطون إذ سيتم تقديم عروض كشفية، برامج للأطفال وتوزيع الحلوى عليهم، ومشاهدة الألعاب النارية.

وتقوم جمعية الموكب بتنظيم العديد من الاحتفالات الميلادية في الناصرة، تشمل بالإضافة إلى إضاءة الشجرة وتزيين شارع القديس أنطون، أمسيات ميلادية "أمسيات طفل المغارة"، العرض الميلادي الجديد "كسارة الجوز" ومسيرة الميلاد التقليدية، وذلك من منطلق اهتمامها بمنح مدينة البشارة حقها الطبيعي كمدينة عربية مقدسة محليا وعالميا.

حي الروم: تزيين الحي بالأضواء والزينة (تصوير "عرب 48")

وفي سياق ذي صلة، احتفل أهالي حي الروم في الناصرة، قبل أيام، بتزيين الحي بالأضواء والزينة استعدادا للأعياد المجيدة ورأس السنة الجديدة.

وبادرت مجموعة من أهالي الحي باستدعاء مارون نصيري لإحياء حفل راقص بعد أن تم الانتهاء من تزيين الحي بالأضواء الزاهية استقبالا للعيد. وشارك العشرات من أهالي الحي بالتبرع لتزيين الحي.

 



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