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جديدة المكر: اجتماع طارئ بعد إطلاق النار على منزل رئيس المجلس

تاريخ النشر: 29/11/2019 - 23:34

جديدة المكر: اجتماع طارئ بعد إطلاق النار على منزل رئيس المجلس
عرب ٤٨/ ربيع سواعد

عقد اجتماع طارئ في قاعة المركز الجماهيري ببلدة جديدة المكر، مساء الجمعة، في أعقاب إطلاق النار على منزل رئيس المجلس المحلي، المهندس سهيل ملحم، وحرق سيارة تابعة له.

وشارك في الاجتماع عدد من الأهالي، بالإضافة إلى النائب عن القائمة المشتركة، د. إمطانس شحادة، وأعضاء المجلس المحلي، بالإضافة إلى مدراء مدارس وأئمة مساجد.

وتحدث خلال الاجتماع العديد من الحضور، الذين أعربوا عن استنكارهم وشجبهم للاعتداء على منزل وسيارة رئيس المجلس المحلي في جديدة المكر.

وحمل بعض المتحدثين المسؤولية للشرطة، في ظل تقاعسها عن القيام بدورها في توفير الأمن والأمان للمواطنين ومحاربة ظاهرة العنف والجريمة بالمجتمع العربي.

وأقر خلال الاجتماع، تخصيص أول حصتين بالمدارس للتوعية حول ظاهرة العنف والجريمة، وعدم استقبال جمهور حتى الساعة العاشرة صباحا في مجلس محلي جديدة المكر، احتجاجا على الحادثة.

كما جرى التنسيق لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مركز شرطة عكا، على أن يحدد موعدها لاحقا، من أجل مطالبة الشرطة بأخذ دورها في محاربة ظاهرة العنف والجريمة المتفشية بالمجتمع العربي.


#جديدة المكر
#المجلس المحلي
#الجريمة
#إطلاق نار

جديدة المكر: اجتماع طارئ بعد إطلاق النار على منزل رئيس المجلس

جديدة المكر: اجتماع طارئ بعد إطلاق النار على منزل رئيس المجلس

جديدة المكر: اجتماع طارئ بعد إطلاق النار على منزل رئيس المجلس

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